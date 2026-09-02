"Парадокс: один і той самий текст, але зараз сприймається по-іншому", - Євген Положій про перевидання роману "Іловайськ"

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

29 серпня, у День пам’яті захисників України, який відзначається в роковини трагічних подій 2014 року під Іловайськом, у книгарні СЕНС відбулася презентація перевидання бестселера Євгена Положія "Іловайськ. Розповіді про справжніх людей". Роман вийшов друком у видавництві "Фронезис" за підтримки Ярослава та Станіслава Гришиних, співзасновників оборонної компанії "Генерал Черешня" . Цим твором започатковано нову книжкову серію "General Cherry Library. Хроніки війни за Незалежність".

Змінилася обкладинка, змінилося видавництво, минуло 10 років від першого видання. Сам текст не має стратегічних змін, проте книжка читається зовсім по-іншому, з головною думкою: довіряти росіянам неможна. Так Євген Положій пояснив, чому його роман досі актуальний.

Автор почав працювати над твором через кілька днів після порушення росіянами домовленостей про "зелений коридор", коли було розстріляно колону українських воїнів, що виходила з оточення. До Сум, звідки автор родом, приїхали троє бійців батальйону "Донбас". Вони розповіли правдиву історію тих подій, яка не збігалася з тодішньою версією Міністерства оборони. Потім Положій опитав понад сотню учасників та свідків — завдяки цим свідченням з'явилося 16 художніх новел.

Після презентації у Києві у Положія запланований тур з "Іловайськом" іншими містами України.

Інформаційними партнерами заходу стали: LB.ua, 5 канал, NV, РБК-Україна, Oboz.ua, Telegraf, Ми – Україна, Цензор.нет.