Парадокс: один и тот же текст, но сейчас воспринимается по-другому", — Евгений Положий о переиздании романа "Иловайск"

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29 августа, в День памяти защитников Украины, который отмечается в годовщину трагических событий 2014 года под Иловайском, в книжном магазине СЕНС состоялась презентация переиздания бестселлера Евгения Положия "Иловайск. Рассказы о настоящих людях". Роман вышел в издательстве "Фронезис" при поддержке Ярослава и Станислава Гришиных, соучредителей оборонной компании "Генерал Черешня" . Этим произведением основана новая книжная серия "General Cherry Library. Хроники войны за Независимость".

Изменилась обложка, изменилось издательство, прошло 10 лет от первого издания. У самого текста нет стратегических изменений, однако книга читается совсем по-другому, с главным месседжем: доверять россиянам нельзя. Так Евгений Положий объяснил, почему его роман до сих пор актуален.

Автор начал работать над произведением через несколько дней после нарушения россиянами договоренностей о "зеленом коридоре", когда были расстреляны выходившие из окружения колонны украинских воинов. В Сумы, откуда автор родом, приехали трое бойцов батальона "Донбасс". Они рассказали правдивую историю тех событий, которые не совпадали с тогдашней версией Министерства обороны. После Положий опросил более сотни участников и свидетелей — благодаря этим свидетельствам появились 16 художественных новелл.

После презентации в Киеве у Положия запланирован тур с "Иловайском" по другим городам Украины.

Информационными партнерами мероприятия стали: LB.ua, 5 канал, NV, РБК-Украина, Oboz.ua, Telegraf, Мы – Украина, Цензор.НЕТ.