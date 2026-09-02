Виростив мільярдерів і змінив промисловість: що потрібно знати про обстріляний НУХТ у Києві

Студенти та працівники ВНЗ перебували в укритті

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У середу, 2 вересня, Росія завдала удару по Національному університету харчових технологій (НУХТ) у Києві. На щастя, ніхто зі студентів та співробітників ВНЗ не постраждав.

"Телеграф" розповідає, що відомо про цей університет. НУХТ — один із найстаріших навчальних закладів України (142 роки), який готує спеціалістів для всіх галузей харчової та переробної промисловості.

Історія НУХТ

НУХТ бере своє коріння з кінця XIX століття. У 1884 році у Смілі (нині Черкаська область) розпочав роботу спеціалізований технічний навчальний заклад для підготовки технологів, хіміків та майстрів цукрового виробництва.

У 1930 році на базі Смілянського інституту цукрової промисловості, а також цукрових факультетів Кам’янця-Подільського хімічного інституту та Київського політехнічного інституту було створено Київський інститут цукрової промисловості (КІЦП). У тому ж році було перейменовано на Київський інститут технології цукру (КІТЦ). Ще через три роки інститут розширився та перетворився на Київський хіміко-технологічний інститут харчової промисловості (КХТІХП).

У 2002 році, враховуючи загальнодержавне та міжнародне визнання результатів діяльності університету, його вагомий внесок у розвиток національної освіти та науки Указом Президента України університету надано статус Національного. З цього часу він має назву "Національний університет харчових технологій" (НУХТ).

Досягнення НУХТ

Визнання винахідників: Вчені університету є авторами тисяч патентів та винаходів, а понад 40 дослідників НУХТ відзначено званням лауреатів Державних премій України.

Вчені університету є авторами тисяч патентів та винаходів, а понад 40 дослідників НУХТ відзначено званням лауреатів Державних премій України. Міжнародні публікації: Наукові роботи викладачів та аспірантів регулярно виходять у світ у високорейтингових міжнародних журналах, що індексуються в базах даних Scopus та Web of Science.

Відомі випускники НУХТ

Юрій Косюк — Власник та керівник групи "Миронівський хлібопродукт", колишній радник Президента Порошенка.

— Власник та керівник групи "Миронівський хлібопродукт", колишній радник Президента Порошенка. Григорій Суркіс – депутат Верховної Ради, почесний член УЄФА.

– депутат Верховної Ради, почесний член УЄФА. Олександр Слободян — Президент (на громадських засадах) АТ "Оболонь", президент ФК "Оболонь"

— Президент (на громадських засадах) АТ "Оболонь", президент ФК "Оболонь" Володимир Ісаєнко — Вчений-еколог. Доктор біологічних наук (2004), професор (2005), з жовтня 2016 по 22 жовтня 2020 року обіймав посаду ректора Національного авіаційного університету.

— Вчений-еколог. Доктор біологічних наук (2004), професор (2005), з жовтня 2016 по 22 жовтня 2020 року обіймав посаду ректора Національного авіаційного університету. Людмила Гурнак – українська промисловиця, заслужена працівниця промисловості України.

На цю мить НУХТ здійснює підготовку висококваліфікованих спеціалістів зі ступенів вищої освіти "бакалавр", "магістр", "доктор філософії" та "доктор наук" за 215 освітніми програмами для м’ясо-молочної, хлібопекарської, кондитерської, фармацевтичної та мікробіологічної промисловості, інших галузей агропромислової промисловості. У комплексі отримують знання близько 30 тисяч студентів та слухачів денної та заочної форм навчання.

Удар по НУХТ

2 вересня Росія завдала удару по навчальному закладу, зруйнувавши будівлю ВНЗ. Міністр освіти та науки України Андрій Бутенко подякував керівництву НУХТ, яке організувало освітній процес з урахуванням усіх ризиків безпеки.

Удар по закладу освіти — це завжди більше, ніж пошкоджені стіни чи вибиті вікна. Це передусім загроза людям, які тут навчаються, викладають і працюють. Саме тому безпека залишається безумовним пріоритетом для всієї системи освіти. Андрій Бутенко

РФ вдарила по НУХТ/Фото: facebook.com/andrii.butenko.official

РФ вдарила по НУХТ/Фото: facebook.com/andrii.butenko.official

Головний корпус та основні адміністративні будівлі університету знаходяться в історичному центрі Києва, неподалік станцій метро "Площа українських героїв", "Університет" та "Золоті ворота".

Національний університет харчових технологій на карті Києва

Нагадаємо, з 1 вересня 2026 року академічні стипендії для студентів зросли вдвічі. Для учнів вишів базова виплата збільшилася до 4 000 грн, а підвищена – до 5 100 грн.