Поки в Україні пліснява та таргани: як виглядають гуртожитки для студентів за кордоном (фото)

Європейські гуртожитки вражають українців свіжим ремонтом та чистотою

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

На тлі жахливих фотографій із гуртожитків українських вишів у мережі почали публікувати знімки кімнат закордонних навчальних закладів, куди селять українських студентів. Контраст вражає.

Так, Ірина Омельченко показала у Threads кімнату свого сина у Словаччині. За її словами, він вступив на перший курс, проте назви закладу вона не вказала.

На фото видно акуратну кімнату на три-чотири особи, де для кожного передбачені односпальне ліжко, тумбочка і місце для занять — секретер зі зручним комп’ютерним кріслом і настільною лампою.

Вікна зачинені римськими шторами, на підлозі – ламінат. Загалом в інтер’єрі дуже багато білого кольору, а в очі впадає свіжий ремонт. Також цікаво, що у приміщенні використано зонування, яке дозволяє кожному студенту мати свій куточок.

Гуртожиток у Словаччині. Фото: Threads

Інша українка показала двомісну кімнату свого сина, як вона висловилася, "у фінському селі". Тут також чисто і схоже, що зовсім недавно був ремонт. Два односпальні ліжка нагадують полиці у поїзді. Подібність підкреслюється металевими деталями на стінах, на які можна повісити рушник.

Під стелею – довгі антресолі, а під вікном – два робочі столи зі стільцями. Ремонт – у скандинавському стилі із затишними шторами та килимком на дерев’яній підлозі.

Як зазначила авторка публікації, у будівлі також є сауна, дві кухні, пральна кімната, ігрова кімната та конференц-зал.

Гуртожиток у Фінляндії. Фото: Threads

Нагадаємо, що студенти політехніки у Полтаві були здивовані умовами проживання. У їхніх кімнатах повно тарганів. Не краща ситуація й у Львові. Там колонії комах взагалі не бояться нічого та повзають усюди. Окрім комах, у гуртожитках є й інші проблеми – у санвузлах та харчоблоках цвіль та антисанітарія, а кімнати ніколи не бачили ремонту.

Гуртожиток у КНУ імені Стефаника. Фото: Threads

Раніше ми показали, як виглядає найдешевша квартира у Львові. Загальна площа квартири становить лише 15 квадратних метрів, а сама кімната має формат студії. Втім, головний нюанс цієї пропозиції – не площа, а умови проживання. Як зазначає власник, кухня та туалет спільні для мешканців поверху.