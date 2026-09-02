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Київ розпочав навчання під вибухи. Росіяни вдарили по закладу освіти та лікарні (фото)

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Столиця опинилася під аткою Новина оновлена 02 вересня 2026, 12:31
Столиця опинилася під аткою. Фото Колаж "Телеграфу"

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Росія атакувала Київ вдень 2 вересня, внаслідок чого одразу у кількох районах зафіксовано пошкодження. Зокрема, на території навчального закладу сталося спалах.

Інформація про це була опублікована у Telegram-каналі мера столиці Віталія Кличка. Повідомляється, що у Шевченківському районі, внаслідок влучення БпЛА, сталося загоряння у 6-поверховому житловому будинку. Також неподалік займається триповерхова будівля.

Наразі відомо про п’ятьох постраждалих. У лікарнях міста перебувають троє поранених.

Пошкоджено також внаслідок атаки приміщення однієї з медустанов – вибило частину вікон. Постраждалих серед пацієнтів та персоналу попередньо немає.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що в Голосіївському районі внаслідок ворожої атаки в Голосіївському районі виникло спалах на території навчального закладу.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав фото задимлення у центрі Києва після атаки.

Задимлення у центрі Києва
Задимлення у центрі Києва. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"
Задимлення у центрі Києва
Задимлення у центрі Києва. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Зазначимо, що першого навчального дня, 1 вересня, росіяни також влаштували атаку по Україні. В результаті в Києві загинули вісім людей, ще п’ятеро постраждали.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський відвідав відновлений ліцей у Київській області, але через оголошену повітряну тривогу всім довелося пройти в укриття. Глава держави сказав, що росіяни свідомо роблять дітей учасниками війни.

"Руські ну просто кончені зовсім… Перше вересня… діти… Знаєте, навіть серед ворогів є таке розуміння, що діти — це діти. А руські роблять дітей учасниками війни. Вони це роблять, робили… і будуть робити, поки не поставити їх на місце", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що з кінця серпня Київ щодня перебуває під прицілом російських окупантів. РФ постійно атакує столицю України з повітря, зокрема реактивними "Шахедами". 31 серпня у місті було зафіксовано 12 повітряних тривог.

Теги:
#Київ #Пожежі #Обстріл #Постраждалі #Атака