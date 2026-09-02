Вырастил миллиардеров и изменил промышленность: что нужно знать об обстрелянном НУХТ в Киеве

Студенты и работники ВУЗа находились в укрытии

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В среду, 2 сентября, Россия нанесла удар по Национальному университету пищевых технологий (НУПТ, но в народе более известна украинская аббревиатура НУХТ) в Киеве. К счастью, никто из студентов и сотрудников ВУЗа не пострадал.

"Телеграф" рассказывает, что известно об этом университете. НУХТ — одно из старейших учебных заведений Украины (142 года), которое готовит специалистов для всех отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности.

История НУХТ

НУХТ берет свои корни с конца XIX столетия. В 1884 году в Смеле (ныне Черкасская область) начало работу специализированное техническое учебное заведение для подготовки технологов, химиков и мастеров сахарного производства.

В 1930 году на базе Смелянского института сахарной промышленности, а также сахарных факультетов Каменец-Подольского химического института и Киевского политехнического института был создан Киевский институт сахарной промышленности (КИЦП). В том же году был переименован на Киевский институт технологии сахара (КИТС). Еще через три года институт расширился и превратился в Киевский химико-технологический институт пищевой промышленности (КХТИПП).

В 2002 году, учитывая общегосударственное и международное признание результатов деятельности университета, его весомый вклад в развитие национального образования и науки, Указом Президента Украины университету предоставлен статус Национального. С этого времени он носит название "Национальный университет пищевых технологий" (НУХТ).

Достижения НУХТ

Признание изобретателей: Ученые университета являются авторами тысяч патентов и изобретений, а более 40 исследователей НУХТ удостоены звания лауреатов Государственных премий Украины.

Ученые университета являются авторами тысяч патентов и изобретений, а более 40 исследователей НУХТ удостоены звания лауреатов Государственных премий Украины. Международные публикации: Научные работы преподавателей и аспирантов регулярно выходят в свет в высокорейтинговых международных журналах, индексируемых в базах данных Scopus и Web of Science.

Известные выпускники НУХТ

Юрий Косюк — Владелец и руководитель группы "Мироновский хлебопродукт", бывший советник Президента Порошенко.

— Владелец и руководитель группы "Мироновский хлебопродукт", бывший советник Президента Порошенко. Григорий Суркис — Депутат Верховной Рады, почетный член УЕФА.

— Депутат Верховной Рады, почетный член УЕФА. Александр Слободян — Президент (на общественных началах) АО "Оболонь", президент ФК "Оболонь"

— Президент (на общественных началах) АО "Оболонь", президент ФК "Оболонь" Владимир Исаенко — Ученый-эколог. Доктор биологических наук (2004), профессор (2005), с октября 2016 по 22 октября 2020 занимал должность ректора Национального авиационного университета.

— Ученый-эколог. Доктор биологических наук (2004), профессор (2005), с октября 2016 по 22 октября 2020 занимал должность ректора Национального авиационного университета. Людмила Гурнак — украинский промышленник, заслуженный работник промышленности Украины.

На данный момент НУХТ осуществляет подготовку высококвалифицированных специалистов по степеням высшего образования "бакалавр", "магистр", "доктор философии" и "доктор наук" по 215 образовательным программам для мясо-молочной, хлебопекарной, кондитерской, фармацевтической и микробиологической промышленности, других отраслей агропромышленного комплекса и пищевой промышленности. В комплексе получают знания около 30 тысяч студентов и слушателей дневной и заочной форм обучения.

Удар по НУХТ

2 сентября Россия нанесла удар по учебному заведению, разрушив здание ВУЗа. Министр образования и науки Украины Андрей Бутенко поблагодарил руководство НУХТ, организовавших образовательный процесс с учетом всех рисков безопасности.

Удар по учебному заведению — это всегда больше, чем поврежденные стены или выбитые окна. Это, прежде всего, угроза людям, которые здесь учатся, преподают и работают. Поэтому безопасность остается безусловным приоритетом для всей системы образования. Андрей Бутенко

РФ ударила по НУХТ/Фото: facebook.com/andrii.butenko.official

РФ ударила по НУХТ/Фото: facebook.com/andrii.butenko.official

Главный корпус и основные административные здания университета находятся в историческом центре Киева, недалеко от станций метро "Площадь Украинских героев", "Университет" и "Золотые ворота".

Национальный университет пищевых технологий на карте Киева

Напомним, с 1 сентября 2026 года академические стипендии для студентов возросли вдвое. Для учащихся вузов базовая выплата увеличилась до 4 000 грн., а повышенная — до 5 100 грн.