Приватні евакуатори можуть зникнути у Києві: який вихід пропонують

Головна пропозиція — залучати до процесу тільки один тип підприємств

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Змінити підхід до евакуації автомобілів в Києві під час дії воєнного стану та передати це право від приватних фірм до виключно комунальних структур пропонують у столиці. Відповідну петицію зареєстрували на сайті Київської міськради.

Автор петиції Сергій Бойко зауважує, що під час повітряних тривог "евакуація автомобілів, які не перешкоджають руху автотранспорту та не створюють аварійних ситуацій, є недоцільною та посилює небезпеку для жителів міста". Водночас громадяни іноді залишають авто, намагаючись сховатись від повітряної атаки, а при евакуації авто опиняються "у стресовій ситуації, залишаючись без можливості вільно й оперативно скористатися транспортним засобом для переміщення в укриття".

Інший аргумент — економічний. На думку автора, міський бюджет залишається не у виграші. "Міський бюджет також недоотримує кошти, оскільки штраф за порушення правил паркування (за умови своєчасної оплати) складає лише 340 грн, тоді як основний дохід від евакуації отримують приватні компанії", — пояснює Бойко. Головна вимога петиції — залучити виключно комунальні підприємства у випадках дійсно необхідної евакуації авто та загалом, змінити підхід до ухвалення подібного рішення.

Автор петиції просить не евакуювати авто під час тривог, якщо вони не заважають руху та не створюють аварійних ситуацій

Що з евакуацією авто в Києві зараз

З квітня 2026 року вартість транспортування евакуйованих авто зросла та становить 1680 грн (без урахування штрафу та доби зберігання на майданчику). Займаються цим 14 приватних компаній та одне КП. За 2025 рік виявлено 400 тисяч порушників стояння та паркування, проте евакуацією закінчився лише кожен восьмий випадок.

З квітня 2026 року транспортування евакуйованого авто в Києві коштує 1680 грн/ Інфографіка "Телеграфу", створено з ШІ

Раніше "Телеграф" розповідав про іншу петицію щодо життя в столиці. Киянка просить міськраду забезпечити можливість індивідуального резервного опалення для квартир та будинків.