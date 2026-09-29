Вивчила нову мову з нуля за рік: українка розкрила секрет, як кожен може так само

Дієві способи для вивчення іноземної мови

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Блогерка з ніком Софіі поділилася у TikTok власним підходом до вивчення іноземних мов. За її словами, французьку вона починала з нуля, а згодом склала іспити на високі результати.

Дівчина розповіла, що допомогло їй у вивченні французької, італійської та англійської, а також пояснила, як вона планує навчання, повторює матеріал, працює з фільмами та книжками й запам'ятовує нові слова.

Починати варто з чіткого плану

За словами блогерки, перше, що вона робить під час вивчення нової мови або покращення вже знайомої, — складає конкретний план.

Коли дівчина починала вчити французьку з рівня А0, вона знайшла перелік того, що потрібно знати на рівні А1, і виписала собі граматичні та лексичні теми.

"Воно має бути структуровано, тобто у вас є теми, які ви маєте знати на цей рівень, і ви їх вчите", — пояснила блогерка.

Такий самий підхід вона використовувала й під час підготовки до рівня С1. Водночас одним із головних факторів вона називає регулярність занять.

"Якщо ви реально хочете мати результат, ви маєте собі сказати, що от раз в тиждень я буду займатися або там раз-два тижні", — зазначила вона.

Без повторення вивчене швидко забувається

Ще один важливий елемент навчання — систематичне повторення вивченого. Адже у процесі навчання постійно додаються нові граматичні та лексичні теми, через що раніше вивчений матеріал поступово забувається.

Дівчина радить регулярно повертатися до вже вивченого. Наприклад, після трьох-чотирьох нових тем вона повторює їх, а коли назбирується вже п'ять-десять тем — робить велике повторення всього пройденого матеріалу.

Блогерка Софіі

Фільми та книжки допомагають створювати асоціації

Блогерка рекомендує дивитися фільми та читати книжки мовою, яку людина вивчає. При цьому вона розділяє такий перегляд на активний і пасивний.

На початкових рівнях вона радить обирати простий контент, зокрема мультфільми. Наприклад, "Свинка Пеппа" може бути зручною для початківців, оскільки значення слів часто зрозуміле з того, що відбувається на екрані.

"Ви не просто заучуєте слова… а тут ви вчите слова за допомогою асоціацій", — пояснила дівчина.

Особливо корисним вона вважає перегляд знайомих сюжетів іншою мовою. Якщо людина вже знає, що відбувається у фільмі чи мультфільмі, їй простіше здогадуватися про значення незнайомих слів із контексту.

Є й інший спосіб — просто слухати мову у фоновому режимі. Блогерка розповіла, що іноді вмикає контент іноземною мовою, коли готує або займається іншими справами.

"Коли постійно ви чуєте цю мову, у вас створюється враження, наче ви в оточенні живете", — пояснила вона.

Не потрібно виписувати кожне незнайоме слово

Під час перегляду фільмів або мультфільмів блогерка радить не намагатися записати абсолютно всю нову лексику.

За її словами, особливо на початковому рівні незнайомих слів буде настільки багато, що така практика може лише перевантажити навчання.

Натомість вона виписувала слова, які хотіла запам'ятати через асоціацію або які регулярно зустрічалися в контенті.

За її словами, якщо слово багато разів трапляється у фільмі, на вулиці чи під час занять, воно поступово закріплюється в пам'яті навіть до того, як людина починає свідомо використовувати його в мовленні.

Яких результатів вдалося досягти

У своєму попередньому відео блогерка поділилася власними досягненнями у вивчення мов. Саме під ним коментатори просили розповісти, як їй вдалося досягти таких успіхів.

За її словами, англійську вона самостійно вивчила до рівня С1.

Французьку дівчина починала вчити з нуля після переїзду до Франції. Вона зазначає, що за рік дійшла до рівня В1 і склала DELF на 96 балів.

Довідка: DELF та DALF — це офіційні міжнародні дипломи Міністерства освіти Франції, які підтверджують рівень володіння французькою мовою як іноземною.

Після двох років життя у Франції блогерка, за її словами, склала французький бакалаврат (BAC) на 20 із 20. Усний іспит із французької на рівні B2 дівчина склала на 25 із 25, а на рівні C1 — на 24 із 25.

А в 2021 році, через захоплення Італією, самостійно вивчила італійську мову на А2 за літо.

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