Компліменти Путіну та кінець війни: розкрито деталі переговорів з посланцями Трампа у Москві

У Кремлі зробили заяву після зустрічі

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Російський глава Володимир Путін розмовляв зі спецпредставниками американського лідера Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером понад три години. Вони обговорювали шляхи врегулювання війни, нібито успіхи РФ на фронті, а також можливі великі російсько-американські проекти.

Про це заявив помічник глави Кремля Юрій Ушаков. Російська сторона називає розмову конструктивною.

"Розмова тривала понад три години, а точніше три години десять хвилин. Вона була змістовною, конструктивною, гранично відвертою та довірчою. Розмова з вкрай серйозних питань тривала як за робочим столом, так і в неформальній обстановці за обіднім столом", — заявив Ушаков.

Що ще він сказав:

Путін відзначив нібито "успіхи" російських військ у війні та впевненість у досягненні її цілей;

Віткофф і Кушнер пообіцяли використовувати при контактах у Києві оцінки, висловлені Путіним щодо шляхів врегулювання війни;

У спецпредставників було сформульовано цілу низку міркувань щодо врегулювання;

Путін і Трамп підтримуватимуть особисті контакти, роботу по лінії Віткоффа та Кушнера теж буде продовжено;

Путін на зустрічі з Віткоффом і Кушнером наголосив на необхідності усунення всіх першопричин війни;

Путін із Віткоффом обговорювали можливі великі російсько-американські проекти.

Про що ще йшлося:

Путін заявив, що удари по Києву не завдавалися з нуля годині сьогоднішньої доби;

Путін зауважив, що українська сторона нібито значно зменшила кількість атак;

Глава Кремля заявив, що Москві комфортно працювати з Віткоффом та Кушнером.

Віткофф назвав спілкування з Путіним однією з найкращих і пам’ятних історій для нього ;

; Віткофф передав Путіну від Трампа нібито найкращі побажання.

Початок зустрічі у Кремлі 5 вересня 2026р. Фото kremlin.ru

Як пише журналіст Axios Барак Равід у соціальній мережі Х, Путін та спецпредставники обговорили плани подальших кроків, які оголосять найближчими тижнями.

"Віткофф і Кушнер зустрілися з президентом Путіним, щоб просунути програму президента Трампа щодо встановлення миру в російсько-українській війні… Обидві сторони обговорили змістовні плани подальших кроків, які будуть оголошені найближчими тижнями, і сподіваються на продуктивні зустрічі завтра (6 вересня — ред.) в Україні", — написав Равид.

Пост Барака Равіда

Журналіст Reuters Стів Холланд також підтвердив цю інформацію.

Посада журналіста Стіва Холланда

Джерело, на яких посилаються обидва журналісти, заявило, що у складі делегації Сполучених Штатів Америки були також представники Ради нацбезпеки, Держдепартаменту та Міністерства фінансів, щоб обговорити пропозиції щодо завершення війни.

"Джин Ленг, виконуючий обов’язки голови Міністерства фінансів із санкцій, приєднався до Віткоффа і Кушнера в цій поїздці. Ленг брав участь у підготовчій зустрічі з посланником Путіна Кирилом Дмитрієвим, але не був присутнім на зустрічі з Путіним", — пише Равід.

Пост Барака Равіда

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що війна почалася у голові Путіна ще до 2014 року. Що він сприйняв як особисту образу.