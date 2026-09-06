Комплименты Путину и конец войны: раскрыты детали переговоров с посланниками Трампа в Москве

В Кремле сделали заявление после встречи

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Российский глава Владимир Путин разговаривал со спецпредставителями американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером более трех часов. Они обсуждали пути урегулирования войны, якобы "успехи" РФ на фронте, а также возможные крупные российско-американские проекты.

Об этом заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков. Российская сторона называет разговор конструктивным.

"Беседа продолжалась более трех часов, а точнее три часа десять минут. Она была содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной. Беседа по крайне серьезным вопросам продолжалась как за рабочим столом, так и в неформальной обстановке за обеденным столом", — заявил Ушаков.

Что еще он сказал:

Путин отметил якобы "успехи" российских войск в войне и уверенность в достижении ее целей;

Уиткофф и Кушнер пообещали использовать при контактах в Киеве оценки, высказанные Путиным по поводу путей урегулирования войны;

У спецпредставителей был сформулирован целый ряд соображений по поводу урегулирования;

Путин и Трамп будут поддерживать личные контакты, работа по линии Уиткоффа и Кушнера тоже будет продолжена;

Путин на встрече с Уиткоффом и Кушнером подчеркнул необходимость устранения всех первопричин войны;

Путин с Уиткоффом обсуждали возможные крупные российско-американские проекты.

О чем еще шла речь:

Путин заявил, что удары по Киеву не наносились с нуля часов сегодняшних суток;

Путин заметил, что украинская сторона якобы значительно снизила количество атак;

Глава Кремля заявил, что Москве комфортно работать с Уиткоффом и Кушнером.

Уиткофф назвал общение с Путиным одной из самых лучших и памятных историй для него ;

; Уиткофф передал Путину от Трампа якобы наилучшие пожелания.

Начало встречи в Кремле 5 сентября 2026г. Фото kremlin.ru

Как пишет журналист Axios Барак Равид в социальной сети Х, Путин и спецспредставители обсудили планы дальнейших шагов, которые объявят в ближайшие недели.

"Уиткофф и Кушнер встретились с президентом Путиным, чтобы продвинуть программу президента Трампа по установлению мира в российско-украинской войне… Обе стороны обсудили содержательные планы дальнейших шагов, которые будут объявлены в ближайшие недели, и надеются на столь же продуктивные встречи завтра (6 сентября — ред.) в Украине", — написал Равид.

Пост Барака Равида

Журналист Reuters Стив Холланд также подтвердил данную информацию.

Пост журналиста Стива Холланда

Источник, на которых ссылаются оба журналиста, заявил, что в составе делегации Соединенных Штатов Америки были также представители Совета нацбезопасности, Госдепартамента и Министерства финансов, чтобы обсудить предложения по завершению войны.

"Джин Лэнг, исполняющий обязанности главы Министерства финансов по санкциям, присоединился к Виткоффу и Кушнеру в этой поездке. Лэнг участвовал в подготовительной встрече с посланником Путина Кириллом Дмитриевым, но не присутствовал на встрече с Путиным", — пишет Равид.

Пост Барака Равида

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что война началась в голове Путина еще до 2014 года. Что он воспринял как личное оскорбление.