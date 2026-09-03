Від "терористів" до мирних ініціатив: як Путіна змусили "перевзутися" за кілька днів (відео)

Китай та Індія просять Путіна зупинити війну, проте на рішення глави Кремля може вплинути лише ЗСУ

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Відомий український журналіст та публіцист Віталій Портніков прокоментував слова президента Росії Володимира Путіна про переговори з Україною. Він звернув увагу на те, що глава Кремля знову змінив позицію щодо цього питання.

Відповідний коментар Портнікова доступний на його однойменному каналі YouTube. Журналіст зазначив, що Путін знову звернувся до ідеї переговорів між Москвою та Києвом.

При цьому на настрої глави Кремля вплинули не заклики американської адміністрації про припинення війни, а результати його зустрічі з главою КНР Сі Цзіньпіном та прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді у Бішкеку (Киргизстан), де відбувся саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС).

"Обидві країни є фактичними енергетичними спонсорами РФ і таким чином не звертати уваги на їх зауваження щодо необхідності припинення війни Путін не може", — сказав Портніков.

Володимир Путін, Сі Цзіньпін та Нарендра Моді/Фото: Getty Images

За словами Портнікова, саме українська армія може змусити Путіна задуматися про завершення російсько-української війни, а Сі Цзіньпіна — жорсткіше ставитися до такої потреби.

"Чим серйознішими будуть удари ЗСУ по НПЗ, портах і ВПК РФ, чим швидше буде закрито російське небо, і чим серйозніше відчує на собі війну Москва, тим швидше бажання Путіна говорити про переговори, щоб від нього відстали у Вашингтоні та Пекіні, переросте у справжню готовність до мирного регулювання цієї жорсткої війни", — завершив Віталій.

Путін готує новий удар?

Зазначимо, у четвер, 3 вересня, Путін під час пленарного засідання Східного економічного форуму заявив про можливість мирних переговорів із Києвом.

"Договоритися між собою (про закінчення війни — ред.) мають насамперед Росія та Україна. А інші країни готові підтримати та допомогти. І не лише США… Китай, наприклад, постійно звертає на це увагу та сприяє тому, щоб проблему було вирішено і насамперед мирним шляхом", — сказав Путін.

Цікаво, що буквально днями, 1 вересня, глава Кремля заявив, що з "терористами переговорів не веде". Так він відреагував на резонансні слова президента України Володимира Зеленського, який заявив, що російське небо стає небезпечним.

"Я не чув таких заяв, але якщо це сказано вголос, то це просто заявка на державний тероризм. І звертаю увагу, що вони просять нас про поновлення переговорів, просять про особисті зустрічі. З терористами переговорів не ведуть", — сказав Путін.

Нагадаємо, Портніков вважає, що війна між Україною та РФ триватиме, навіть якщо Путіна змінить інший ватажок. Річ у тім, що особливість російської агресії полягає у майже одностайній її підтримці серед владних еліт РФ.