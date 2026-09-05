"Тактика салямі". Резніков розповів, що було найважчим у переговорах з Москвою

Ексміністр розказав про хитрість росіян

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Найважчим у переговорах з Росією у рамках Мінського процесу було те, що РФ застосовувала так звану "тактику салямі". Після першої і єдиної зустрічі президента України Володимира Зеленського з главою Росії Володимиром Путіним 9 грудня 2019 року в Парижі в межах саміту "Нормандської четвірки", Мінський процес активізувався, проте в результаті остаточно зайшов у глухий кут.

Детальніше про це читайте у першій частині інтерв'ю "Телеграфу" безпосереднього учасника перемовного процесу, міністра оборони України (2021-2023) Олексія Резнікова: Сурков бігав по стелі, Путін був змучений, а Зеленський вірив, що можна домовитись, – Резніков про те, як починалася велика війна

Мінський процес — це серія дипломатичних переговорів та домовленостей, спрямованих на мирне врегулювання військового конфлікту на сході України (Донбасі), що розпочався у 2014 році. Переговори проходили у столиці Білорусі — Мінську за участі України, Росії та ОБСЄ (у складі Тристоронньої контактної групи), а також за політичної підтримки лідерів "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія).

Чому Мінський процес захлинувся

Олексій Резніков поділився своїми гіпотезами, чому формат не мав успіху. Головна з них полягає в тому, що росіяни не мали наміру насправді віддавати захоплені території України.

"Вони якраз і не були щирі. Але вони розуміли ізоляційні ризики і хотіли залишатися гравцем на міжнародній арені, який формально всюди схвалює ідею недоторканності територій, незалежності держав, права на суверенітет. Більш того, вони ж [формально] ще і гаранти світової безпеки, оскільки є одним із постійних членів Ради Безпеки ООН", — розповів ексміністр.

Олексій Резніков. Фото: facebook.com/reznikovoleksii

За його словами, Росія діяла за "тактикою салямі". Це — стратегія досягнення великої мети за допомогою поступових, малих і ледь помітних кроків, коли складну задачу або противника розділяють на маленькі частини й усувають "по шматочку".

"Тобто "тактика салямі": потроху "відрізати" і назад вже не поступатися. Це в стилі росіян. Наприклад, якщо ми відкриваємо текст Мінських угод, то Криму там вже нема. Його "загубили".

От вам шматочок і "відрізали" — "салямі". Тому й залишили положення в угодах, щоб не допустити контроль над кордоном з української сторони. Я особисто декілька разів в Мінському процесі порушував питання створити п'яту робочу групу, в яку увійдуть прикордонники та митники з нашої і російської сторони і почнуть обговорювати, як будуть відновлюватись прикордонні пункти контролю. Але росіяни навіть це зробити відмовлялися. Казали: "Не на часі", — згадує Резніков.

За його словами, Росія й не планувала "здавати назад". Вони планували, можливо, для Заходу зробити вигляд, та провести місцеві вибори. При цьому, мали впевненість, що там будуть обрані їхні проксі, а далі вони контролюватимуть це все через умовні місцеві референдуми.

"І найголовніше — залишиться зброя на руках. Вони ж відмовлялися обговорювати з нами питання роззброєння вояків на території Луганської і Донецької області, які росіянами і були озброєні. Тому коли ми доходили до конкретики в Мінських угодах, вони в будь-який спосіб від цього тікали і блокували", — наголосив Резніков.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про "перемирʼя" на час візиту представників президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Москви та проведення переговорів. ЗСУ отримали нові накази.