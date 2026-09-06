Розповіли про Путіна та дали обіцянку українцям: головні заяви посланців Трампа після перемовин в Києві

За словами представників Дональда Трампа, США виступатимуть виключно як посередники у вирішенні конфлікту між Україною та РФ

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Спеціальні посланці президента США Стівен Віткофф та Джаред Кушнер, після перемовин з президентом України, запевнили, що докладуть усіх зусиль для припинення російсько-української війни. Водночас вони не гарантують, що досягнуть успіху в цьому, проте запевняють, що вже досягли певного прогресу у "зближенні" сторін.

Про це представники американського президента розповіли на пресконференції після перемовин, де був присутній кореспондент "Телеграфу". Обидва спецпосланці наголошують на важливості налагодження комунікації між Україною та РФ.

Джаред Кушнер наголосив, що зараз дуже важливо налагодити діалог між "сторонами конфлікту". Він переконаний, що без цього прогресу досягти не вдасться.

"Процес закінчення війни зараз йде повільно, але взагалі цього не відбудеться, якщо не буде зустрічей та діалогу. Тобто зараз ми працюємо достатньо інтенсивно і будемо намагатися — важливо не полишати роботу, не полишати намагання. Зараз ми будемо спілкуватись також з партнерами з Європи, напрацьовувати шляхи, щоб рухатись далі, щоб шукати прогрес з точки зору президента Путіна. Я думаю, що він має певні завдання. Він сказав, що він хоче досягнути, але є різні очікування і побажання, які він має до своєї країни", — сказав Кушнер.

Джаред Кушнер. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

"Війна в Україні та Ірані — я думаю, одні з найбільш складних проблем в світі. Якщо ми не зробимо нічого, то взагалі нічого не досягнемо. Важливо пробувати. Я не можу гарантувати, що буде успіх, але від імені президента Трампа я можу обіцяти і всім, хто в Україні, і всім, хто в Росії — ми будемо робити все, що можемо", — наголосив Кушнер.

Джаред Кушнер та Стівен Віткофф. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Своєю чергою, Стівен Віткофф пояснив, що з повагою ставиться до глави Кремля Володимира Путіна. На його думку, саме особисті відносини з ним можуть бути дуже важливими для припинення війни.

"Здається, я вісім разів їздив в Москву і зустрічався з президентом Путіним і його командою. І окремо з Джаредом десь три рази ми їздили. Ми завжди отримували повагу від президента Путіна. І відносини є дуже важливими щодо вирішення конфлікту. І якщо у вас немає відносин з обома сторонами і комунікація погана, тоді шанси мирно вирішити ситуацію дуже маленькі. Ми приїхали побачитись з президентом Путіним вперше (вперше разом, — ред.). Ми маємо хороші конкретні розмови з ним. На основі цього ми радимо президенту Трампу відповідно чинити. Наше з Джаредом завдання звести дві сторони, зменшити розрив між ними і покращити канали комунікації. І сподіваємось, що ми почнемо цей процес з чистого листа", — зазначив Віткофф.

Стівен Віткофф. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Водночас він пояснив, наскільки реальною може бути зустріч Зеленського з Путіним за посередництва Дональда Трампа. За його словами, зараз є всі умови, щоб це стало можливим.

"Ми досягли великого прогресу в Москві. Ми почули нові ідеї. Ви самі почули, що президент Зеленський говорить вже про тристоронню зустріч. Ви дізнаєтесь про це незабаром. Тобто є багато таких ідей. Ми працюємо. Дві сторони мають обговорити можливі компроміси і всі питання на них. Я думаю, що ми маємо все необхідне для того, щоб досягнути цього", — сказав Віткофф.

Перемовини президента України з представниками президента США. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Раніше "Телеграф" розповідав, що Володимира Путіна перекосило під час розмови в Віткоффом та Кушнером про Україну.