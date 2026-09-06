Рассказали о Путине и дали обещание украинцам: главные заявления посланников Трампа после переговоров в Киеве

По словам представителей Дональда Трампа, США будут выступать исключительно как посредники в разрешении конфликта между Украиной и РФ

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Специальные посланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, после переговоров с президентом Украины, заверили, что приложат все усилия для прекращения российско-украинской войны. В то же время они не гарантируют, что добьются успеха в этом, однако уверяют, что уже достигли определенного прогресса в "сближении" сторон.

Об этом представители американского президента рассказали на пресс-конференции после переговоров, где присутствовал корреспондент "Телеграфа". Оба спецпосланника отмечают важность налаживания коммуникации между Украиной и РФ.

Джаред Кушнер подчеркнул, что сейчас очень важно наладить диалог между "сторонами конфликта". Он убежден, что без этого прогресса добиться не удастся.

"Процесс окончания войны сейчас идет медленно, но вообще этого не произойдет, если не будет встреч и диалога. То есть сейчас мы работаем достаточно интенсивно и будем стараться — важно не оставлять работу, не оставлять усилия. Сейчас мы будем общаться с партнерами из Европы, нарабатывать пути, чтобы двигаться дальше, чтобы искать прогресс с точки зрения президента Путина. Я думаю, что у него есть определенные задачи. Он сказал, что он хочет достичь, но есть разные ожидания и пожелания, которые он имеет в своей стране", — сказал Кушнер.

Джаред Кушнер. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

"Война в Украине и Иране — я думаю, одни из самых сложных проблем в мире. Если мы не сделаем ничего, то вообще ничего не добьемся. Важно пробовать. Я не могу гарантировать, что будет успех, но от имени президента Трампа я могу обещать всем, кто в Украине, и всем, кто в России, мы будем делать все, что можем", — подчеркнул Кушнер.

Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

В свою очередь Стивен Уиткофф объяснил, что с уважением относится к главе Кремля Владимиру Путину. По его мнению, именно личные отношения с ним могут быть очень важны для прекращения войны.

"Кажется, я восемь раз ездил в Москву и встречался с президентом Путиным и его командой. И отдельно с Джаредом где-то три раза мы ездили. Мы всегда получали уважение от президента Путина. И отношения очень важны для разрешения конфликта. И если у вас нет отношений с обеими сторонами и коммуникация плохая, то шансы мирно разрешить ситуацию очень маленькие. Мы приехали увидеться с президентом Путиным впервые (впервые вместе — ред.). У нас есть хорошие конкретные разговоры с ним. На основе этого мы советуем президенту Трампу соответственно поступать. Наша с Джаредом задача свести две стороны, снизить разрыв между ними и улучшить каналы коммуникации. И надеемся, что мы начнем этот процесс с чистого письма", — отметил Уиткофф.

Стивен Уиткофф. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

В то же время он объяснил, насколько реальной может быть встреча Зеленского с Путиным при посредничестве Дональда Трампа. По его словам, сейчас есть все условия, чтобы это стало возможным.

"Мы добились большого прогресса в Москве. Мы услышали новые идеи. Вы сами услышали, что президент Зеленский говорит уже о трехсторонней встрече. Вы узнаете об этом в скором времени. Есть много таких идей. Мы работаем. Обе стороны должны обсудить возможные компромиссы и все вопросы на них. Я думаю, что у нас есть все необходимое для того, чтобы достичь этого", — сказал Уиткофф.

Переговоры президента Украины с представителями президента США. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Владимира Путина перекосило во время разговора с Уиткоффом и Кушнером об Украине.