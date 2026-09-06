Обійми із Зеленським та "Потяг миру": як проходять переговори з посланцями Трампа (оновлюється)

До діалогу надалі приєднаються європейські партнери

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У неділю, 6 вересня, в Україну вперше прибули спецпредставники американського лідера Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про останні події, зустріч посланців в українським президентом та деталі їхньої розмови.

14:20 У Києві також перебувають представники європейських партнерів: Франції, Великобританії та Німеччини. Про це повідомляє голова ОП Кирило Буданов.

14:15 Зеленський повідомив про початок переговорів.

14:00 Український президент заявив, що Росія не дала можливості американській делегації дістатися Києва на літаку.

"Хоча наші аеропорти були готові", — сказав він.

Глава держави додав, що розраховує на щирий діалог із американськими представниками. Далі – приєднаються європейці. Про це пише "УНІАН".

13:30 Володимир Зеленський зустрівся з Віткоффом та Кушнером.

Джаред Кушнер та Стів Віткофф. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Стів Віткофф та Володимир Зеленський. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Володимир Зеленський зустрівся зі Стівеном Віткоффом та Джредом Кушнером. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Володимир Зеленський зустрівся зі Стівеном Віткоффом та Джредом Кушнером. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

13:20 Особливу увагу привертає символічний образ — "поїзд миру", на який прибули спецпосланці.

Потяг, яким прибули спецпосланці. Скріншот: відео "УНІАН"

13:15 Делегація прибула до Києва потягом. Їх зустріли на вокзалі глава Офісу президент Кирило Буданов, секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров, голова фракції Слуга народу Давид Арахамія та перший заступник глави Офісу президента Сергій Кислиця.

12:45 Відбулася нарада з переговорною групою перед зустріччю із представниками Президента Америки.

"Готові до розмови. Україна завжди є і буде конструктивною. Ми зацікавлені у завершенні війни. Світ потрібен. Гарантії безпеки потрібні. Гідний характер повоєнного миру потрібен. Наші пропозиції підготовлені. Важливо працювати скоординовано, змістовно та реалістично", — сказав Зеленський.

Переговори Віткоффа та Кушнера з Путіним

Напередодні спецпредставники зустрілися в Москві з російським головою Володимиром Путіним.

"Розмова тривала понад три години, а точніше три години десять хвилин. Вона була змістовною, конструктивною, гранично відвертою та довірчою. Розмова з вкрай серйозних питань тривала як за робочим столом, так і в неформальній обстановці за обіднім столом", — заявив помічник глави Кремля Юрій Уша.

Головні заяви з переговорів Путіна, Віткоффа та Кушнера. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Путіна перекосило під час розмови про Україну. ШІ проаналізував, що означала дивна гримаса на переговорах.