Чому США спершу говорять з Путіним, а тільки потім з Зеленським: названо 4 причини

Нейромережа врахувала особливості підходів до вирішення складних питань нинішньої адміністрації президента США

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Спецпосланці президента США Стівен Віткофф та Джаред Кушнер, в рамках зусиль щодо припинення російсько-української війни, спочатку відвідали Володимира Путіна, а після нього завітали до Києва. До того ж Дональд Трамп завтра збирається спочатку зателефонувати в Кремль, а потім поговорити з президентом України.

Така поведінка американців викликає питання, адже спершу вони хочуть слухати думку агресора, а не жертви. "Телеграф" запитав у штучного інтелекту Gemini, чому Віткофф і Кушнер в першу чергу відвідали Путіна і після перемовин Трамп спочатку зателефонує в Кремль, а потім президенту України та в чому причина такої зневаги?

Штучний інтелект зазначив, що така послідовність дій з боку представників президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера може виглядати як демонстрація неповаги До України. Проте в дипломатичній практиці нинішньої адміністрації президента США такі дії мають прагматичну та перемовну логіку:

З'ясування вимог Кремля. Для американських посередників головним завданням є зрозуміти, які вимоги висуває Москва. Оскільки Росія є агресором, який ініціював війну і утримує територіальну ініціативу, американська сторона спочатку збирає російські позиції, щоб мати з чим іти до українського керівництва та обговорювати реалістичність чи неприйнятність цих умов.

Для американських посередників головним завданням є зрозуміти, які вимоги висуває Москва. Оскільки Росія є агресором, який ініціював війну і утримує територіальну ініціативу, американська сторона спочатку збирає російські позиції, щоб мати з чим іти до українського керівництва та обговорювати реалістичність чи неприйнятність цих умов. Бізнес-дипломатія Трампа. Президент США Дональд Трамп сприймає дипломатію як бізнесові чи комерційні переговори. Перший контакт з Путіним сприймається як перевірка грунту. Якщо Кремль не йде на компроміси, подальші перемовини з Києвом будуть проводитись за іншою стратегією.

Президент США Дональд Трамп сприймає дипломатію як бізнесові чи комерційні переговори. Перший контакт з Путіним сприймається як перевірка грунту. Якщо Кремль не йде на компроміси, подальші перемовини з Києвом будуть проводитись за іншою стратегією. Спроба використати важіль впливу на РФ. З'ясування та узгодження позицій Кремля дає Вашингтону можливість сформувати рамку переговорів перед розмовою з Україною та європейськими партнерами, щоб не повторювати цей процес двічі.

З'ясування та узгодження позицій Кремля дає Вашингтону можливість сформувати рамку переговорів перед розмовою з Україною та європейськими партнерами, щоб не повторювати цей процес двічі. Персоналізованість переговорів. Дональд Трамп надає пріоритет прямим контактам з ключовими персонами авторитарного типу. Ймовірно, він вважає, що зможе домовитись з ними про будь-що та досягти результату.

"Проте така послідовність дій створює ризики для позиції України. Таким чином створюється враження, що США намагаються узгодити параметри "угоди" за спинами офіційного Києва та європейських партнерів або поставити їх перед фактом на основі вже сформованих у Москві пропозицій", — резюмувала нейромережа.

Перемовини президента України з представниками президента США. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Раніше "Телеграф" розповідав, що Володимира Путіна перекосило під час розмови в Віткоффом та Кушнером про Україну.