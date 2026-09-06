Почему США сначала говорят с Путиным, а только потом с Зеленским: названы 4 причины

Нейросеть учла особенности подходов к решению сложных вопросов нынешней администрации президента США

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Спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, в рамках усилий по прекращению российско-украинской войны, сначала посетили Владимира Путина, а после него прибыли Киев. К тому же, Дональд Трамп завтра собирается сначала позвонить в Кремль, а затем поговорить с президентом Украины.

Такое поведение американцев вызывает вопросы, ведь они хотят сначала слушать мнение агрессора, а не жертвы. "Телеграф" спросил искусственного интеллекта Gemini, почему Уиткофф и Кушнер в первую очередь посетили Путина и после переговоров Трамп сначала позвонит в Кремль, а затем президенту Украины и в чем причина такого пренебрежения?

Искусственный интеллект отметил, что такая последовательность действий со стороны представителей президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера может выглядеть как демонстрация неуважения к Украине. Однако в дипломатической практике нынешней администрации президента США такие действия имеют прагматическую и переговорную логику:

Выяснение требований Кремля. Для американских посредников главной задачей является понять, какие требования выдвигает Москва. Поскольку Россия является агрессором, который инициировал войну и удерживает территориальную инициативу, американская сторона сначала собирает российские позиции, чтобы иметь с чем идти к украинскому руководству и обсуждать реалистичность или неприемлемость этих условий.

Для американских посредников главной задачей является понять, какие требования выдвигает Москва. Поскольку Россия является агрессором, который инициировал войну и удерживает территориальную инициативу, американская сторона сначала собирает российские позиции, чтобы иметь с чем идти к украинскому руководству и обсуждать реалистичность или неприемлемость этих условий. Бизнес-дипломатия Трампа. Президент США Дональд Трамп воспринимает дипломатию как бизнес или коммерческие переговоры. Первый контакт с Путиным рассматривается как проверка почвы. Если Кремль не идет на компромиссы, дальнейшие переговоры с Киевом будут проводиться по другой стратегии.

Президент США Дональд Трамп воспринимает дипломатию как бизнес или коммерческие переговоры. Первый контакт с Путиным рассматривается как проверка почвы. Если Кремль не идет на компромиссы, дальнейшие переговоры с Киевом будут проводиться по другой стратегии. Попытка использовать рычаг влияния на РФ. Выяснение и согласование позиций Кремля позволяет Вашингтону сформировать рамку переговоров перед разговором с Украиной и европейскими партнерами, чтобы не повторять этот процесс дважды.

Выяснение и согласование позиций Кремля позволяет Вашингтону сформировать рамку переговоров перед разговором с Украиной и европейскими партнерами, чтобы не повторять этот процесс дважды. Персонализированность переговоров. Дональд Трамп отдает предпочтение прямым контактам с ключевыми персонами авторитарного типа. Вероятно, он считает, что сможет договориться с ними о чем-либо и достичь результата.

"Однако такая последовательность действий создает риски для позиции Украины. Таким образом, создается впечатление, что США пытаются согласовать параметры "сделки" за спинами официального Киева и европейских партнеров или поставить их перед фактом на основе уже сложившихся в Москве предложений", — резюмировала нейросеть.

Переговоры президента Украины с представителями президента США. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Владимира Путина перекосило во время разговора с Уиткоффом и Кушнером об Украине.