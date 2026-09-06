Жарт чи знущання? Українці розкритикували футболки, які подарували Віткоффу та Кушнеру

Громадяни не оцінили "гумору" українських посадовців

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Після перемовин з керівництвом України спецпредставникам президента США Стівену Віткоффу та Джареду Кушнеру подарували футболки з написом "Київський режим". Цей, здавалось би, невинний жест викликав справжню хвилю обурення та критики від українців.

Про це свідчать коментарі під постом "Телеграфа" в соціальній мережі Facebook. Люди наголошують на незнанні дипломатичного протоколу та несмаку посадовців, які вручали такі "подарунки" американським гостям.

Варто зауважити, що саме таку футболку надягнув голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія на зустріч з посланцями президента США. Але, що спонукало подарувати такі футболки американським посередникам, які займаються питанням припинення російсько-української війни, залишається загадкою.

Давид Арахамія в футболці Київський режим. Фото: Артур Гор/"Телеграф"

Як відреагували в мережі?

Користувачі негативно сприйняли такий жест з боку державних посадовців. Багато хто наголошує на неприпустимості такої поведінки людей, які представляють воюючу державу на міжнародному рівні.

"Новоспечений професор, позорисько";

"Тю, а шо";

"Де тут смішно??";

Коментарі користувачів

"Це не смішно! Що значить "Київський режим"? Це як?";

Коментарі користувачів

"Весело їм";

"Братва!";

"Тадам !!!!";

"Володарі країни";

"Боже, як їм весело";

Коментарі користувачів

"Цей неук не знає що таке дипломатичний протокол. Йдеться про долю України, а це створіння поводиться як на шашликах";

Коментарі користувачів

"Це що прикол? Київський режим, сталінський режим";

"І це держaвники..?!! Соромно…і стрaшно..!" — пишуть в коментарях.

Коментарі користувачів

Раніше "Телеграф" розповідав, що Володимира Путіна перекосило під час розмови в Віткоффом та Кушнером про Україну.