Справа ринку "Столичний" тримається на прізвищі Іванющенка, але докази його ролі викликають питання – ЗМІ

Що відомо про роль Іванющенка у справі ринку "Столичний"

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Прізвище колишнього народного депутата Юрія Іванющенка стало головним медійним маркером справи щодо земель ринку "Столичний" і значною мірою забезпечило їй суспільний резонанс. Водночас матеріали судового розгляду свідчать про суттєві питання до того, наскільки доказовою є версія про його роль у самих подіях.

Про цей дисонанс між публічним образом справи та її доказовою базою пише "Главред". Видання звертає увагу на хронологію подій, показання ключового свідка та окрему думку судді Апеляційної палати ВАКС.

Про що справа

Формально справа стосується дев’яти земельних ділянок Держгеокадастру загальною площею 18 гектарів.

Проте за роки розслідування саме прізвище Іванющенка стало одним із центральних елементів її публічного представлення.

Ексдепутат є значно впізнаванішим персонажем, ніж земельні та корпоративні обставини самого провадження. Як зазначає "Главред", його присутність у справі дала їй зрозумілий для медіа образ та забезпечила гучні заголовки.

Водночас із доказами його ролі картина виглядає значно складніше.

Що сказав суддя ВАКС

Один із трьох суддів Апеляційної палати ВАКС Андрій Никифоров, який розглядав питання про заочний арешт Іванющенка, не погодився з рішенням більшості.

У своїй окремій думці він зазначив, що матеріали справи "не підтверджують обґрунтованість підозри" та не містять відомостей про пряме чи опосередковане залучення Іванющенка до інкримінованих подій.

Таким чином, суддя поставив під сумнів саме доказову частину версії слідства щодо ролі екснардепа.

Хронологія також викликає питання

Окремі питання у справі виникають щодо хронології подій.

Угода, через яку слідство пов’язує Іванющенка з провадженням, була укладена вже після подій, які є предметом можливого кримінального правопорушення.

Ще одним важливим моментом стали показання ключового свідка у справі — Олександра Стельмаха, який безпосередньо брав участь у корпоративних відносинах навколо ринку.

За даними "Главреда", Стельмах заявив у суді, що не знайомий з Іванющенком. Він також заперечив, що той був власником відповідних компаній, давав йому вказівки або впливав на їхню діяльність.

Чому прізвище Іванющенка стало центральним

Саме в цьому, за оцінкою автора "Главреда", полягає головна суперечність справи: значна частина її публічного резонансу побудована навколо найвпізнаванішого фігуранта.

Водночас переконливість доказів його зв’язку з інкримінованими подіями залишається предметом дискусії.

НАБУ і САП завершили досудове розслідування справи, яка триває з 2021 року. Подальшу оцінку доказам та аргументам сторін має дати суд.