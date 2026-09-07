Дело о рынке "Столичный" держится на фамилии Иванющенко, однако доказательства его роли вызывают вопросы — СМИ

Что известно о роли Иванющенко в деле рынка "Столичный"

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Фамилия бывшего народного депутата Юрия Иванющенко стала главным медийным маркером дела о землях рынка "Столичный" и в значительной степени обеспечила ему общественный резонанс. В то же время материалы судебного разбирательства свидетельствуют о существенных вопросах относительно того, насколько доказательной является версия о его роли в самих событиях.

Об этом диссонансе между публичным образом дела и его доказательной базой пишет "Главред". Издание обращает внимание на хронологию событий, показания ключевого свидетеля и отдельное мнение судьи Апелляционной палаты ВАКС.

О чем дело

Формально дело касается девяти земельных участков Госгеокадастра общей площадью 18 гектаров.

Однако за годы расследования именно фамилия Иванющенко стала одним из центральных элементов публичного представления дела.

Экс-депутат является значительно более узнаваемым персонажем, чем земельные и корпоративные обстоятельства самого производства. Как отмечает "Главред", его присутствие в деле обеспечило ему понятный для медиа образ и громкие заголовки.

В то же время с доказательствами его роли ситуация выглядит значительно сложнее.

Что сказал судья ВАКС

Один из трех судей Апелляционной палаты ВАКС Андрей Никифоров, который рассматривал вопрос о заочном аресте Иванющенко, не согласился с решением большинства.

В своем отдельном мнении он отметил, что материалы дела "не подтверждают обоснованность подозрения" и не содержат сведений о прямом или косвенном привлечении Иванющенко к инкриминируемым событиям.

Таким образом, судья поставил под сомнение именно доказательную часть версии следствия относительно роли экс-нардепа.

Хронология также вызывает вопросы

Отдельные вопросы в деле возникают относительно хронологии событий.

Соглашение, через которое следствие связывает Иванющенко с производством, было заключено уже после событий, которые являются предметом возможного уголовного правонарушения.

Еще одним важным моментом стали показания ключевого свидетеля по делу — Александра Стельмаха, который непосредственно участвовал в корпоративных отношениях вокруг рынка.

По данным "Главреда", Стельмах заявил в суде, что не знаком с Иванющенко. Он также отрицал, что тот был владельцем соответствующих компаний, давал ему указания или влиял на их деятельность.

Почему фамилия Иванющенко стала центральной

Именно в этом, по оценке автора "Главреда", заключается главное противоречие дела: значительная часть его публичного резонанса построена вокруг самого узнаваемого фигуранта.

В то же время убедительность доказательств его связи с инкриминируемыми событиями остается предметом дискуссии.

НАБУ и САП завершили досудебное расследование дела, которое длится с 2021 года. Дальнейшую оценку доказательствам и аргументам сторон должен дать суд.