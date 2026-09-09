"Приходится прятаться и ждать". Как волонтеры спасают гражданских из опасных районов

Даже если члены команды сами испытывают страх, они должны оставаться спокойными и поддерживать людей

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В течение 2025 года международная команда Universal Aid Ukraine эвакуировала из опасных районов 1200 гражданских. У нее есть две эвакуационные группы, одна из которых базируется в Краматорске и работает в Краматорске, Славянске, Малотарановке и Дружковке, а другая — в Днепре и Днепропетровской области.

О том, как проходит эвакуация под угрозой FPV-дронов и обстрелов, руководительница одной из групп Анна Элсбернд рассказала в интервью Цензор.НЕТ ⁠.

По ее словам, за последние два года эвакуация гражданского населения стала основным направлением работы организации.

Подготовка к выезду начинается с бесед с местными жителями. Волонтеры приезжают в прифронтовые населенные пункты, расклеивают листовки, объясняют порядок эвакуации и оставляют номер горячей линии.

Как говорит Анна, многие люди сначала отказываются покидать свои дома, поскольку боятся ехать в неизвестное и покидать места, где прожили всю жизнь. В этой связи волонтерам нужно выслушивать их опасения, отвечать на вопросы и давать время на принятие решения.

Если человек дает свое согласие на выезд, он звонит по телефону на горячую линию и договаривается о дате эвакуации. Перед этим команда формирует список пассажиров и планирует маршрут. Отдельно учитывают, есть ли среди эвакуированных дети, пожилые люди или домашние животные.

В определенный день волонтеры забирают людей из дома, помогают загрузить вещи и везут в укрытие или эвакуацию и регистрацию. Оттуда гражданских перевозят дальше автобусами или другим транспортом.

Однако есть и нюанс – спланировать поездку до последней детали невозможно, потому что, например, маршрут могут изменить перекрытые дороги, появление дронов или угроза авиационного удара.

"Кажется, вы всегда все учитываете и просчитываете, а потом что-то идет не так. Бывают дроны или вот-вот прилетят бомбы и вам приходится ждать несколько минут", — рассказывает Анна.

По ее словам, она уже не помнит эвакуации, во время которой поблизости не было бы дрона. Волонтерам приходится прятаться, менять маршрут или пытаться оторваться от следящего за автомобилем FPV.

Дополнительную ответственность создает присутствие гражданских в машине. Даже если члены команды сами испытывают страх, они должны оставаться спокойными и поддерживать людей.

"Как только они оказываются в вашей машине, вы должны убедиться, что они безопасно доберутся до места назначения. И это вдвойне страшный опыт, потому что если вы сами напуганы, то должны улыбнуться: все будет хорошо", — говорит волонтер.

В Краматорской группе работают представители разных стран. Американец Даниэль отвечает за автомобиль и маршруты, в том числе проверяет информацию о перекрытых дорогах. Полька Магда перевозит эвакуированных из Краматорска на запад.

Василиса координирует горячую линию, общается с людьми и формирует список эвакуаций на следующий день. Власти занимаются переводами и поддерживают контакты с полицией и местными администрациями.

В днепровской команде немец Ларс отвечает за технические вопросы. Он настраивает радиосвязь и определяет, какие средства противодействия дронам целесообразно использовать в разных ситуациях.

Также команда оказывает помощь после ударов по Краматорску. Если автомобилей скорой помощи недостаточно, волонтеров привлекают к перевозке раненых в больницу. Участники группы прошли медицинские курсы и подготовлены к реагированию на тяжелые травмы.

Анна Элсбернд живет в Краматорске с начала 2023 и проводит в Украине около 11 месяцев в году. Несмотря на постоянную опасность, она продолжает работать, поскольку считает приобретенный командой опыт критически важным для безопасной эвакуации людей.