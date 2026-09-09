Після "Карфагена" взялись за парковки: екснардеп розповів про ще одну схему прокуратури

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Народний депутат VIII скликання Олександр Черненко заявив, що після операції "Карфаген" антикорупційні органи мають перевірити рішення Київської міської прокуратури про утворення міжвідомчих робочих груп з питань розміщення парковок у Києві. Адже, на його думку, воно виглядає як намагання створити нову схему збору дані зі столичного бізнесу.

"Київська міська прокуратура несподівано почала спускати районним прокуратурам однакове рішення – створювати міжвідомчі робочі групи для "виявлення та розслідування порушень у сфері розміщення парковок". Групи мали вирішувати, чи все у підприємців гаразд із законом. Офіційно таку "ініціативу" подають як боротьбу зі злочинністю. В реальності йдеться про схему збору дані, як з кол-центрів", — заявив Олександр Черненко.

Як розповів екснардеп, щоб схема не виглядала як "обілечування бізнесу", прокуратура розпорядилася включати до міжвідомчих робочих груп представників районних адміністрацій, департаментів КМДА та комунальних підприємств. Без погодження, в односторонньому порядку. А рішення цих груп мали стати обов’язковими для виконання.

Це прямо суперечить Конституції, наголошує Черненко.

"З 2015 року прокуратура позбавлена функції загального нагляду. Департаменти КМДА, райадміністрації та комунальні підприємства їй не підпорядковуються. Їх не можна вписувати у прокурорські рішення та ставити під системний позапроцесуальний контроль. Це суперечить Конституції", — пояснює він.

Екснардеп наголосив, що такі рішення прокуратури мають стати предметом антикорупційної перевірки.

"Парковки, земля, будівництво, дозволи — будь-яка спроба прокуратури вийти за межі кримінального процесу та створити власну вертикаль завжди перетворюється на корупційну годівничку різного калібру "канцлерів", які обілечують бізнес для своїх "шефів" та "королев". Тому київський кейс місцевих прокурорів має стати предметом перевірки антикорупційних органів. "Карфаген" не повинен завершитися кількома підозрами та одним провадженням. Треба перевірити всю систему зв’язків, впливу й можливих схем. Якщо вона існує — демонтувати повністю. Карфаген має бути зруйновано", — підкреслив екснардеп.

Раніше повідомлялося, що в результаті проведення НАБУ і САП спецоперації "Карфаген" стало відомо про "кришування" шахрайських кол-центрів злочинною організацією, до якої входили, зокрема, і співробітники органів прокуратури.