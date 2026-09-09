После "Карфагена" взялись за парковки: экс-нардеп рассказал о еще одной схеме прокуратуры

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Народный депутат VIII созыва Александр Черненко заявил, что после операции "Карфаген" антикоррупционные органы должны проверить решение Киевской городской прокуратуры об образовании межведомственных рабочих групп по размещению парковок в Киеве. Ведь, по его мнению, оно выглядит как попытка создать новую схему сбора данных из столичного бизнеса.

"Киевская городская прокуратура неожиданно начала спускать районным прокуратурам одинаковое решение – создавать межведомственные рабочие группы для выявления и расследования нарушений в сфере размещения парковок". Группы должны были решать, все ли у предпринимателей в порядке с законом. Официально такую ​​"инициативу" представляют как борьбу с преступностью. В реальности речь идет о схеме сбора дани, как с кол-центров", — заявил Александр Черненко.

Как рассказал экс-нардеп, чтобы схема не выглядела как "обилечивание бизнеса", прокуратура распорядилась включать в межведомственные рабочие группы представителей районных администраций, департаментов КГГА и коммунальных предприятий. Без согласования, в одностороннем порядке. А решения этих групп должны стать обязательными для выполнения.

Это прямо противоречит Конституции, подчеркивает Черненко.

"С 2015 года прокуратура лишена функции общего надзора. Департаменты КГГА, райадминистрации и коммунальные предприятия ей не подчиняются. Их нельзя вписывать в прокурорские решения и ставить под системный внепроцессуальный контроль. Это противоречит Конституции", – объясняет он.

Экс-нардеп отметил, что подобные решения прокуратуры должны стать предметом антикоррупционной проверки.

"Парковки, земля, строительство, разрешения – любая попытка прокуратуры выйти за пределы уголовного процесса и создать собственную вертикаль всегда превращается в коррупционную кормушку разного калибра "канцлеров", которые обилечивают бизнес для своих "шефов" и "королей". Поэтому киевский кейс местных прокуроров должен стать предметом проверки антикоррупционных органов. "Карфаген" не должен завершиться несколькими подозрениями и одним производством. Нужно проверить всю систему связей, влияния и возможных схем. Если она существует – демонтировать полностью. Карфаген должен быть разрушен", – подчеркнул экс-нардеп.

Ранее сообщалось, что в результате проведения НАБУ и САП спецоперации "Карфаген" стало известно о "крышевании" мошеннических колл-центров преступной организацией, в которую входили, в частности, и сотрудники органов прокуратуры.