В України закінчуються ракети для F-16: які боєприпаси потрібні для боротьби з дронами та крилатими ракетами

В США збільшують виробництво потрібної зброї, проте це не гарантія отримання — ракети використовують десятки країн

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В Україні закінчуються запаси ракет AIM-120 та AIM-9 для винищувачів F-16. Їх використовують для збиття крилатих ракет, реактивних дронів "Герань-4", "Герань-5" та "Бандеролей". Одна з цих ракет вважається наймасовішою у класі "повітря-повітря".

Про це пише The Economist. За їхніми даними, Росія нарощує темпи виробництва, а Україні не вистачає ракет для їх збиття, як і ракет для систем Patriot для збиття балістики. Видання зауважує, що Україна має отримати до кінця 2026 року кілька батарей ППО SAMP/T разом із ракетами Aster. Вона має інший принцип дії — не влучає в ракету, а вибухає поруч. Окрім цих ракет, Україна використовує АІМ-7 Sparrow – найбільшу ракету з серії АІМ.

Що відомо про AIM-9 Sidewinder

Ракета AIM-9 — наймасовіша вироблена ракета "повітря-повітря" малої дальності з тепловим наведенням. Це одна з найдешевших і одночасно найуспішніших ракет США. Ставлять не тільки на F-16, а й на старі МіГ-29. В Україні використовуються різні версії — основна робоча "конячка" AIM-9M, яка може атакувати ракети та дрони з різних ракурсів та найсучасніша AIM-9X Block II, яка інтегрована в нашоломну систему прицілювання. Ракета має матричну головку та керований вектор тяги.

AIM-9 - встановлення ракети

Характеристики AIM-9M

Бойова частина — уламково-фугасна WDU-17/B з близько 200 титанових уламкових стрижнів,

1300 уламків розлітаються на швидкості до 1800 м/с

Дальність — 5 км

Підрив — неконтактним підривником

Вага — 85 кг

Довжина — 3 м,

Ракета перебуває на озброєнні понад 50 країн світу. За весь час виробництва випустили понад 200 000 ракет різних поколінь. Найсучасніша AIM-9X виробляється з 2000-х років, то її загальний запланований тираж лише для США та ключових союзників перевищує 12 000–13 000 одиниць.

Що відомо про AIM-120 AMRAAM

Це американська керована ракета середньої дальності класу "повітря — повітря". Її вважають найдосконалішою ракетою в світі. Вона сама може визначити координати та параметри руху цілі. Використовується ну тільки на F-16, а й з наземною системою протиповітряної оборони NASAMS. Наразі ракета є на озброєнні у 33 країн світу.

Характеристики AIM-120 AMRAAM (базова модифікація)

Довжина — 3,66 м

Вага при запуску — 151 кг

Діаметр — 18 см

Розмах крил: 53 см

Дальність — 55–75 км

Швидкість — надзвукова

Боєголовка: вибуховий фрагмент

Окрім США, ракети виділяли інші країни, що мають на озброєнні системи NASAMS або літаки F-16 (Велика Британія, Нідерланди, Норвегія, Канада). Оскільки ракети активно використовуються для відбиття щоденних масованих атак дронів та крилатих ракет, Україна постійно відчуває їх гострий дефіцит, через що США влітку 2024 року надали Україні офіційний пріоритет у черзі на отримання AMRAAM. США планують випускати щонайменше 1 900 нових ракет на рік.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна продовжує роботу над власною антибалістичною зброєю та водночас намагається отримати ліцензію на виробництво ракет до ЗРК "Петріот".