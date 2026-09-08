Антибалістика, Patriot та переговори з Росією: головне з нових заяв Зеленського

Президент наголосив, що Росія також має робити кроки для досягнення домовленостей

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Президент України Володимир Зеленський планує зустрітися в 20-х числах вересня з американським президентом Дональдом Трампом. Однією з тем стане антибалістичний захист України. Водночас Україна може відновити переговори з Росією у тристоронньому форматі.

Про це Зеленський розповів відповідаючи на питання журналістів. "Телеграф" публікує основне.

Україні потрібна антибалістика

Зеленський наголосив — хоч Повітряні сили і гарно попрацювали, збивши майже всі крилаті ракети в ніч на 8 вересня, цього все ж таки недостатньо, адже антибалістичних ракет не вистачає.

"Потрібні ракети. Ми готуємо свою програму Фрейя. Дуже надіємось, що і цю програму будуть американці підтримувати. Але, тим не менш, з європейцями ми точно отримаємо бажаний результат. Поки результату цього не буде, нам потрібні пакети балістики від американців", — каже Зеленський і наголошує — під час візиту спецпредставників Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера було озвучено скільки і на коли потрібно.

Це шанс показати не тільки столицю, наших людей, показати удари руських, показати наслідки і в деталях проговорити це з прямими переговорниками Президента Трампа і проговорити в деталях, який пакет ППО нам потрібен в будь-якому випадку. Володимир Зеленський, президент

Джаред Кушнер, Стів Віткофф та Володимир Зеленський під час візиту/ Ян Доброносов, "Телеграф"

Україна готова шукати компроміс

Окремо він відзначив розблокування теми переговорів. Зеленський наголошує — важливо, що спецпредставники відвідали обидві столиці, що є сигналом не тільки політичної підтримки, а й сильнішої переговорної позиції України.

Зеленський про тристоронні переговори

Зеленський акцентує — Україна готова шукати компроміс, зокрема у питаннях зерна та енергетики, які болючі і для України, і для Росії і для всього світу, зокрема Індії, ОАЕ, Саудівської Аравії, Єгипту, Азії тощо.

"Дуже важливо, що ми сьогодні в такій ситуації, і в такій позиції, коли і Україні, і Росії треба йти на якісь кроки. Не чекати тільки компромісів від України. Україна і так багато всього компромісного вже зробила", — резюмує Зеленський.

Переговори всіх рівнів: де, коли та про що можуть говорити

Наступна тристороння зустріч може відбутися як в Туреччині, Швейцарії чи ОАЕ, так і в інших країнах. Серед тем, які підійматимуться — гуманітарні питання і передусім обмін полоненими. "Треба збільшувати обміни і пришвидшувати", — каже президент. Інші важливі питання — зерно та енергетика, які мають бути результативними.

Українські військові повернулись в Україну/ Омбудсман Лубінець Дмитро

Найближчим часом заплановані зустрічі України, країн Європи та США на рівні радників. Зеленський також хоче зустрітись із Дональдом Трампом і сподівається, що це відбудеться у вересні. Восени можуть відбутись і тристоронні переговори.

"Ми всі будемо готувати і наближати тристоронню зустріч України, Росії і Америки. Якщо всі сторони погодяться. Також ми хочемо зробити це восени. Якщо вийде в вересні — прекрасно. Чим раніше, тим краще", — прокоментував він.

Роль Європи в переговорах

Зеленський наголошує — не тільки американці, а й європейці мають контакти з росіянами. Тож Європа важлива за столом переговорів. Передусім не тільки через допомогу Україні, а й через питання безпеки.

"Вони думають про безпеку всієї Європи і це нормально думати про безпеку своїх людей, безпеку своєї країни. Тому зрозуміло, що вони повинні бути за столом будь-якого формату перемовин. Далі Україна буде частиною Євросоюзу і тут від Європи багато всього залежить, або тільки від неї і залежить тут наше членство", — каже президент.

Також в Україні бачать життя не тільки під час війни, а й після неї, коли буде відновлення держави.

Нам потрібно буде і гарантії безпеки від Європи, гарантії безпеки від Сполучених Штатів і підтримка при конструкції нашої держави від наших європейських і інших партнерів. Тому Європа вже є частиною перемовин, тому Європа була присутня під час наших перемовин, останніх перемовин в Києві разом з американською делегацією і тому Європа буде і в всіх майбутніх форматах перемовин. Володимир Зеленський, президент

Пакет миру для України

Під час візиту до України американські спецпредставники привезли певні ідеї — так званий "пакет миру". Зеленський каже, що деякі з них — непогані, достойні, проте чи стануть вони дієвими та, чи матимуть результат — наразі говорити рано. Україна пропрацює деталі та реакцію на ці ідеї.

"Ми домовились з американцями, спочатку попрацюємо над цим, а вже потім це будемо комунікувати Володимир Зеленський, президент

Росія хотіла підкреслити небезпеку і атакувала аеропорти

Окремо президент підкреслив — Україна була готова прийняти літак американської делегації і в Борисполі, і в Жулянах. Технічно аеропорти були готові, проте залишалось питання, чи дає безпековий коридор Росія. "Росія, безумовно, хотіла підкреслити, що немає безпеки в Україні, і вони вдарили і по смузі в Жулянах, і по смузі Борисполя", — зауважив Зеленський.

"Ми домовились зі Стівом та Джаредом, що вони приїдуть знову. Важливо не робити великих пауз. Вони були багато разів в Москві і це перший раз в Києві. Хочеться, щоб вони були частіше для того, щоб показувати все-таки баланс, повагу і до Москви, і до Києва", — каже президент. Він наголосив — гості з США побачили як живе Київ і що є можливість скористатись літаком. Зеленський запропонував залишити американський літак у сусідній країні з Україною, а в Київ летіти президентським бортом.

Мобілізація в Росії

Росія наразі буде заперечувати мобілізацію, адже в цій країні попереду вибори в Держдуму (18–20 вересня 2026). Після виборів мобілізація можлива як прихована, так і відкрита. "Ми розуміємо цифру 300 000 мінімум російських воїнів додатково. Це те, на що вони розраховують. Інфраструктура в Росії вже підготовлена під мобілізацію", — каже Зеленський і наголошує — коштовна та складна мобілізація це нова реальність для Росії.

Він наголосив — не маючи успіхів на полі бою, Росія вдається до брехні, як це було нещодавно із псевдозахопленням Святогірська та відстанню до Сум. Виходить показати силу, яка в них є, тільки в повітрі.

Вони показують, що всередині Росії немов все спокійно, ніякої мобілізації, вони контролюють, все нормально. А по Україні навпаки показують постійні інтенсивні удари, немов вони такі сильні. Ось приблизно так все і буде розвиватись під час цих виборів. В кінці вересня, коли вибори закінчаться, ми побачимо нову динаміку їх риторики. Володимир Зеленський, президент

Кадрові питання в Україні

Зеленський повідомив, що провів ряд зустрічей з кадрових питань, зокрема з очільником СБУ Олександром Покладом, начальником ГУР Олегом Іващенком та керівником Офісу президента Кирилом Будановим, керівниками НАБУ, САП, з Генеральним прокурором України Русланом Кравченком. "Він написав відповідну заяву і подання буде направлено Верховну Раду України", — зауважив Зеленський.

На питання журналістів щодо колишнього очільника Мінцифри та Міноборони Зеленський відповів коротко: "Знаю, що він десь за кордоном був і, як-то кажуть, не дзвонить, не пише".

Коментуючи призначення посла України у Сполучених Штатах президент наголосив, що це дуже важливо для України, адже зараз підходимо дл розблокування переговорного процесу і є потреба в Patriot, тож посол потрібен. "Тут дуже важливо не помилитись, і тому є кандидатури, не буду поки що говорити, що це за кандидати, але мені передусім потрібно отримати детальну довідку. І не тільки від Служби безпеки України, а також від НАБУ. Чекаю цю додаткову інформацію, і будемо приймати рішення", — каже Зеленський.

Про ліцензії на виробництво ракет і компонентів для Patriot

Пріоритет для України наразі — зимовий пакет захисту. Зеленський нагадав, що є позитивна відповідь президента США, та про ліцензії говорять також на рівні виробників. "Процес іде", — каже він, проте триває і підготовка. Про winter package Зеленський 8 вересня говоритиме з прем'єр-міністром Норвегії.

Також він сказав, що Велика Британія підтримає Україну фінансово — про це домовлялись під час візиту прем'єр-міністра Британії Енді Бернема в Київ. Британський політик оголосив, що його країна виділить на зимовий пакет для України 100 млн фунтів, тобто 135 млн доларів США, саме на Patriot.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ліцензія на виробництво ракет для Patriot — питання не тільки технологічне, а й політичне. Це може бути важелем тиску США на Україну, та зауважимо — всього світового річного випуску ракет не вистачить навіть для пів року оборони від атак РФ. Водночас у виробників ракет до ЗРК теж є побоювання, зокрема, що в Україні ракети будуть робити швидше, дешевше або ж навіть модернізують.