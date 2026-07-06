ППО "всуху" пропустила балістику: чому так відбувається, чим її збивати і скільки це коштує

Україні вистачає ЗРК, але потрібні регулярні постачання боєприпасів

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Українська ППО під час масованої атаки РФ у ніч проти 6 липня не збила жодної балістичної ракети. Росія у своїх ударах все частіше налягає саме на цю зброю, знаючи, що ЗСУ має дефіцит перехоплювачів.

"Телеграф" розповідає про те, чим збивають балістику, скільки коштують сучасні протиракети та яка ситуація в Україні з їхніми запасами.

Що показав новий масований удар: чому ППО пропустила "Іскандери"

6 липня російські війська застосували 419 засобів для атаки, серед яких:

68 ракет (23 балістичні ракети "Іскандер-М"/С-400 та шість ракет 3М22 "Циркон"/"Онікс");

351 безпілотник різних типів.

Робота ППО

Згідно зі звітом Повітряних сил, українській ППО вдалося збити або подавити 363 повітряні цілі:

37 ракет;

326 безпілотників;

У списку збитих ракет — лише крилаті — жодного знищеного "Іскандера" або "Циркона".

Нова тактика РФ

Порівняно з початком року, згідно з аналізом "Телеграфа", Росія суттєво наростила використання як балістичних ракет, так і гіперзвукових ракет "Циркон".

"Зростання кількості таких ракет може бути пов'язане із тактикою виснаження української протиповітряної оборони, коли балістика та гіперзвукові ракети запускаються одночасно із сотнями ударних дронів і безпілотників-імітаторів, створюючи надмірне навантаження на системи ППО та радари", — йдеться у матеріалі.

Кількість використаної балістики та "Цирконів" у березні та червні/ Інфографіка "Телеграф", ШІ

Докладніше про це у матеріалі: "Україна не збила жодного "Іскандера" чи "Циркона". В чому причина та як було зі збиттями раніше".

Речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону пояснив нульові результати проти російської балістики дефіцитом ракет-перехоплювачів.

"Показник низький, м'яко кажучи. Збивати балістику треба мати чим. Систем – достатньо, потрібне постійне постачання ракет. Росіяни використовують той фактор, що в Україні, та й в світі – серйозний дефіцит перехоплюючих ракет PAC2 і PAC3, тому більше зосереджуються на ударах балістикою", — заявив Ігнат.

Чим збивають балістику: ціна питання та можливості

За словами голови управління комунікацій Повітряних сил, зараз збивати балістику може тільки система Patriot.

Довідка: американський ЗРК Patriot призначений для прикриття різних військових баз, промислових чи адміністративних центрів. Він перехоплює тактичні балістичні ракети, крилаті ракети, авіацію за будь-яких погодних умов.

Технічні характеристики ракетного комплексу ЗРК Patriot

Максимальна дальність перехоплення цілей – 80 км (у секторі 90°)

Мінімальна дальність перехоплення цілей – 3 км.

Максимальна висота перехоплення цілі – 24 км.

Мінімальна висота перехоплення цілі – 0,06 км.

Кількість цілей, що одночасно обстрілюються, – 8 (у секторі 90°)

Імовірність ураження цілі – 0,8 (у бойових умовах 0,4-0,6)

Час розгортання: 30 хвилин.

Проте самі системи — це лише половина справи. Важливо мати боєкомплект до них, а з цим, як з’ясувалося, є проблеми.

Також балістику можуть збивати і європейські комплекси SAMP/T, які є в Україні, проте, як зазначав у коментарі 24 Каналу головний редактор Defence Express Олег Катков, до цих систем є певні питання.

"SAMP/T вже давно в Україні, збивав навіть російські літаки. Але треба сподіватися на ту модифікацію, яка зможе сьогодні захистити нас від балістики. Бо ми і раніше повідомляли, що два комплекси є здатні. Показав себе Patriot. SAMP/T у тій модифікації, що в нас є, поки по балістиці не застосовувався", — розповідав Ігнат в ефірі Radio NV.

23 грудня 2025 року повідомлялося, що Франція вирішила надати Україні перший оновлений комплекс протиповітряної оборони SAMP/T NG у 2026 році. Видання Defense Express пояснювало, що оновлені ЗРК SAMP/T зможуть ефективніше перехоплювати балістичні ракети.

Однак поки що основою протибалістичної оборони України залишається саме Patriot та його ракети PAC-2 (менш ефективна модифікація) та PAC-3.

Скільки коштують ракети до Patriot та де вони

На даний момент у всьому світі спостерігається дефіцит ракет PAC-3, які є найефективнішими проти балістики. Пояснюється це простою математикою. Військовий оглядач Олександр Коваленко у коментарі "Фокусу" розповідав, що виробничі потужності Lockheed Martin дозволяють випускати приблизно 650 протиракет типу PAC-3. Єдиним ліцензованим виробником цих протиракет у світі є Японія, але потужності Mitsubishi Heavy Industries не перевищують 50–60 ракет на рік. Крім того, законодавство Японії забороняє їй продавати зброю країнам, що перебувають у стані війни.

При цьому виробничі потужності Росії, за даними експерта, дозволяють випускати в середньому 3 балістичні ракети на добу. Тобто росіяни за рік можуть наштампувати приблизно 1000 балістичних ракет 9М723, для перехоплення яких потрібно понад 2000 протиракет.

Крім того, важливим фактором є і ціна 1 ракети PAC-2 та PAC-3:

PAC-2 — ~3-4 мільйони доларів;

PAC-3 — ~6-12 мільйонів (залежно від експортних умов).

Ракета PAC3

Що робить Україна: звідки брати цінні перехоплювачі

У липні 2026 року міністр оборони України Михайло Федоров звернувся з листами до майже 40 країн-партнерів з проханням негайно передати Україні ракети Patriot із наявних запасів уже цього місяця. Він також закликав внести внески до механізмів PURL та JUMPSTART.

Крім того, для того, щоб забезпечити Україну антибалістичними ракетами, у квітні Міністерство оборони вперше уклало рекордний контракт на постачання сотень ракет PAC-2 для Patriot за підтримки Німеччини. Їхні поставки розпочнуться протягом наступних років.

Також вперше було зроблено крок до закупівлі близько сотні ракет для Patriot на суму $1 млрд коштом кредиту ЄС.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна розробляє свої антибалістичні ракети, які мають стати частиною європейської системи ППО "Фрейя".