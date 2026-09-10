В Украине заканчиваются ракеты для F-16: какие боеприпасы нужны для борьбы с дронами и крылатыми ракетами

В США увеличивают производство нужного оружия, однако это не гарантия получения — ракеты используют десятки стран

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В Украине заканчиваются запасы ракет AIM-120 и AIM-9 для истребителей F-16. Их используют для сбития крылатых ракет, реактивных дронов "Герань-4", "Герань-5" и "Бандеролей". Одна из этих ракет считается самой массовой в классе "воздух-воздух".

Об этом пишет The Economist. По их данным, Россия наращивает темпы производства, а Украине не хватает ракет для их ущерба, как и ракет для систем Patriot для уничтожения баллистики. Издание отмечает, что Украина должна получить до конца 2026 несколько батарей ПВО SAMP/T вместе с ракетами Aster. У нее есть другой принцип действия — не попадает в ракету, а взрывается рядом. Кроме этих ракет Украина использует AIM-7 Sparrow – крупнейшую ракету из серии AIM.

Ракеты AIM-120 и AIM-9 для истребителей F-16/ Инфографика "Телеграф"

Что известно об AIM-9 Sidewinder

Ракета AIM-9 — самая массовая производимая ракета "воздух-воздух" малой дальности с тепловой наводкой. Это одна из самых дешевых и одновременно успешных ракет США. Ставят не только на F-16, но и на старые МиГ-29. В Украине используются разные версии — основная рабочая "лошадка" AIM-9M, которая может атаковать ракеты и дроны с разных ракурсов и самая современная AIM-9X Block II, интегрированная в нашлемную систему прицеливания. Ракета имеет матричную головку и управляемый вектор тяги.

AIM-9 – установка ракеты

Характеристики AIM-9M

Боевая часть — обломочно-фугасная WDU-17/B из около 200 титановых обломочных стержней,

1300 обломков разлетаются на скорости до 1800 м/с

Дальность — 5 км

Подрыв – неконтактным взрывателем

Вес — 85 кг

Длина — 3 м,

Ракета находится на вооружении более чем в 50 странах мира. За все время производства было выпущено более 200 000 ракет разных поколений. Самая современная AIM-9X производится с 2000-х годов, ее общий запланированный тираж только для США и ключевых союзников превышает 12 000–13 000 единиц.

Что известно об AIM-120 AMRAAM

Это американская управляемая ракета средней дальности класса "воздух — воздух". Ее считают самой совершенной ракетой в мире. Она сама может найти координаты и характеристики движения цели. Используется не только на F-16, но и с наземной системой противовоздушной обороны NASAMS. В настоящее время ракета находится на вооружении в 33 странах мира.

Характеристики AIM-120 AMRAAM (базовая модификация)

Длина — 3,66 м

Вес при запуске — 151 кг.

Диаметр — 18 см

Размах крыльев: 53 см

Дальность — 55-75 км

Скорость — сверхзвуковая

Боеголовка: взрывной фрагмент

Кроме США, ракеты выделяли другие страны, имеющие на вооружении системы NASAMS или самолеты F-16 (Великобритания, Нидерланды, Норвегия, Канада). Поскольку ракеты активно используются для отражения ежедневных массированных атак дронов и крылатых ракет, Украина постоянно испытывает их острый дефицит, из-за чего США летом 2024 предоставили Украине официальный приоритет в очереди на получение AMRAAM. США планируют выпускать не менее 1 900 новых ракет в год.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина продолжает работу над собственным антибалистическим оружием и в то же время пытается получить лицензию на производство ракет в ЗРК "Петриот".