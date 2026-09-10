Погода різко зміниться: які області України накриють дощі та вітер

Справжня метеорологічна осінь поки не поспішає

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Теплий та сухий початок осені зміниться нестабільною та мінливою погодою — збільшиться кількість дощів, температура постійно змінюватиметься та посилиться вітер. "Заливатиме" Україну здебільшого 12 вересня, та торкнеться негода не всіх областей.

Кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів, що східні, південні та частково центральні області України негода не накриє. Тут триватиме суха та достатньо тепла погода.

Ще одна хвиля дощів очікується з 14 по 16 вересня. Здебільшого опади варто чекати на Правобережжі України, а також на південному сході. Загалом за другу декаду вересня кількість опадів сягне норми тільки в західних та північних областях.

"Вже з 17 вересня і до кінця прогнозованого періоду очікується розвиток потужного й малорухливого антициклону над Східною Європою, який забезпечить суху, малохмарну й теплу погоду практично в усіх областях України", — каже Кібальчич.

Яку температуру чекати з 10 по 20 вересня

Метеорологічна осінь, коли середньодобова температура тримається нижче за +15 градусів не настане у найближчі 10 днів, за виключенням крайніх західних, північно-західних областей та Карпат. Здебільшого температура буде вище за норму.

Карта температурних аномалій в Європу на 9-16 вересня - Україна в теплій смузі/ Карта надана спікером

Найближчими днями чергуватимуться періоди теплої та прохолодної погоди. За даними Кібальчича:

11 вересня мінімальна температура вночі в Україні очікується на рівні +12…+18 °C, вдень повітря прогріється до +22…+27 °C, у південних областях та Криму — до +27…+32 °C.

мінімальна температура вночі в Україні очікується на рівні +12…+18 °C, вдень повітря прогріється до +22…+27 °C, у південних областях та Криму — до +27…+32 °C. 12 вересня у західних та північних областях через щільну хмарність та опади очікується прохолодна погода з температурою +13…+18 °C.

у західних та північних областях через щільну хмарність та опади очікується прохолодна погода з температурою +13…+18 °C. 13 вересня в більшості областей вдень похолоднішає до +18…+23 °C, лише на крайньому південному сході збережеться тепло близько +26…+31 °C.

в більшості областей вдень похолоднішає до +18…+23 °C, лише на крайньому південному сході збережеться тепло близько +26…+31 °C. З 14 по 16 вересня очікується температурний фон близько норми: вночі в межах +6…+13 °C, вдень +19…+25 °C.

очікується температурний фон близько норми: вночі в межах +6…+13 °C, вдень +19…+25 °C. Ближче до кінця другої декади (17-20 вересня, — ред.) очікується період тепла з денними температурами близько +23…+28 °C та вночі в межах +10…+16 °C.

Прогноз погоди на 10-20 вересня/ Зроблено за допомогою ШІ

Раніше "Телеграф" розповідав, що погоду в світі частково визначає кліматична аномалія Ель-Ніньйо. Її пік припадає на листопад.