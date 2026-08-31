Дощі та вітер зіпсують шкільні лінійки в кількох областях: якою буде погода у вересні

Метеоролог назвав дату різкого похолодання

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В перші дні осені в Україні буде тепло та здебільшого сухо. Проте 1 вересня у західних та північних областях ймовірні дощі та поривчастий вітер.

Дощі та вітер 1 вересня

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич. Він пояснив, що на початку вересня Україна перебуватиме під впливом західних та південно-західних повітряних потоків, які забезпечуватимуть у нашій країні переважання теплої погоди на тлі підвищеного атмосферного тиску. Дощів буде небагато.

"Найбільш суттєві опади пройдуть у західних та північних областях 1 вересня. Тут вдень місцями можлива гроза та поривчастий вітер. В інших регіонах країни продовжиться період сухої погоди", — прогнозує метеоролог.

З 5 вересня почнуться дощі

За словами Кібальчича, вже з 5 вересня погода зміниться. Циклони принесуть в Україну хмарність, посилиться вітер і дощі різної інтенсивності йтимуть по всій країні.

На карті представлено розподіл аномалії кількості опадів у Європі до 6 вересня включно. Зеленим кольором показані регіони з надмірним зволоженням, жовтим та помаранчевим – з нестачею дощів

Скільки триватимуть опади

Дощова погода триватиме до 7 вересня, прогнозує синоптик. Після цього на зміну циклонам прийде антициклон із центральної Європи, який і визначатиме погоду в нашій країні до кінця першої декади місяця.

Частину країни охоплять вітри

Часами посилюватиметься вітер. Найбільш сильні пориви західного та північно-західного напрямку очікуються 5 та 7 вересня. В цей час швидкість вітру в окремих регіонах може досягати 15-22 м/с.

Проте вітряна погода триватиме не довго. З 8 по 10 вересня під впливом великого антициклону ситуація в атмосфері над Україною поступово стабілізується.

Якою буде температура в Україні до 10 вересня

Температурний фон розподілятиметься нерівномірно. Часом будуть значні контрасти та перепади протягом короткого проміжку часу. З 1 по 5 вересня у центральних, південних та східних областях денна температура коливатиметься в межах +29…+34 градусів, вночі близько +13…+19 °С. У західних та північних регіонах у зазначені дні днем ​​температура повітря становитиме +23…+28 °С, вночі +10…+16 °С.

"Починаючи з 6 вересня в результаті надходження більш прохолодної та свіжої повітряної маси з районів країн Балтії та Скандинавського півострова очікується суттєве зниження температури у всіх регіонах України. Нічні температури знизяться приблизно до +7…+13 °С, вдень +17…+23 °С. Похолодання супроводжуватиметься поривчастим вітром та підвищеною кількістю хмарності. Приблизно таке температурне тло збережеться до кінця першої декади, лише у південних регіонах та на Закарпатті поступово потеплішає на 3–5 °С", — прогнозує Кібальчич

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