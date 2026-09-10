Погода резко изменится: какие области Украины накроют дожди и ветер

Настоящая метеорологическая осень пока не спешит

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Теплое и сухое начало осени сменится нестабильной и переменчивой погодой — увеличится количество дождей, температура будет постоянно меняться и усилится ветер. "Заливать" Украину большей частью будет 12 сентября, но непогода коснется не всех областей.

Кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал, что восточные, южные и частично центральные области Украины непогода не затронет. Здесь будет продолжаться сухая и достаточно теплая погода.

Еще одна волна дождей ожидается с 14 по 16 сентября. Большинство осадков следует ожидать на Правобережье Украины, а также на юго-востоке. В целом, за вторую декаду сентября количество осадков достигнет нормы только в западных и северных областях.

"Уже с 17 сентября и до конца прогнозируемого периода ожидается развитие мощного и малоподвижного антициклона над Восточной Европой, который обеспечит сухую, малооблачную и теплую погоду практически во всех областях Украины", – говорит Кибальчич.

Какую температуру ждать с 10 по 20 сентября

Метеорологическая осень, когда среднесуточная температура держится ниже +15 градусов, не наступит в ближайшие 10 дней, за исключением крайних западных, северо-западных областей и Карпат. В основном температура будет выше нормы.

Карта температурных аномалий в Европу на 9-16 сентября — Украина в теплой полосе/ Карта предоставлена спикером

В ближайшие дни будут чередоваться периоды теплой и прохладной погоды. По данным Кибальчича:

11 сентября минимальная температура ночью в Украине ожидается на уровне +12…+18 °C, днем воздух прогреется до +22…+27 °C, в южных областях и Крыму — до +27…+32 °C.

минимальная температура ночью в Украине ожидается на уровне +12…+18 °C, днем воздух прогреется до +22…+27 °C, в южных областях и Крыму — до +27…+32 °C. 12 сентября в западных и северных областях из-за плотной облачности и осадков ожидается прохладная погода с температурой +13…+18°C.

в западных и северных областях из-за плотной облачности и осадков ожидается прохладная погода с температурой +13…+18°C. 13 сентября в большинстве областей днем похолодает до +18…+23 °C, только на крайнем юго-востоке сохранится тепло около +26…+31 °C.

в большинстве областей днем похолодает до +18…+23 °C, только на крайнем юго-востоке сохранится тепло около +26…+31 °C. С 14 по 16 сентября ожидается температурный фон около нормы: ночью в пределах +6…+13 °C, днем +19…+25 °C.

ожидается температурный фон около нормы: ночью в пределах +6…+13 °C, днем +19…+25 °C. Ближе к концу второй декады (17-20 сентября — ред.) ожидается период тепла с дневными температурами около +23…+28 °C и ночью в пределах +10…+16 °C.

Прогноз погоды на 10-20 сентября/ Сделано с помощью ИИ

Ранее "Телеграф" рассказывал, что погоду в мире частично определяет климатическая аномалия Эль-Ниньо. Ее пик приходится на ноябрь.