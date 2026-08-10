Зима 2026-2027 готує сюрприз українцям: винні дві аномалії

Це може вплинути на температуру повітря і кількість снігу

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Україну та інші країни Східної Європи може чекати незвичайна зима. На погоду в Європі здатні вплинути одразу дві великі аномалії — сильний Ель-Ніньйо та особлива ситуація в Індійському океані.

За прогнозами метеорологів, їхній одночасний вплив може змінити погоду в Європі взимку 2026-2027 років, пише румунське видання Libertatea.

Морозів може бути менше

Ель-Ніньйо — це природне явище, під час якого вода в частині Тихого океану стає значно теплішою. Через це змінюється рух повітря над океаном, а наслідки можуть відчуватися навіть у Європі.

Цього разу Ель-Ніньйо може бути особливо сильним. Саме тому синоптики уважно стежать за ним і намагаються зрозуміти, якою буде майбутня зима.

Для України головний прогноз наразі виглядає так: зима може бути теплішою за звичайну. Втім, це стосується не лише нашої країни, а й значної частини Східної та Центральної Європи.

Водночас, це зовсім не означає, що морозів не буде. Навіть під час теплої зими в Україну можуть приходити хвилі холодного повітря.

Другу аномалію знайшли в Індійському океані

Одночасно вчені спостерігають за так званим позитивним диполем Індійського океану. Простими словами, температура води в різних частинах океану сильно відрізняється від звичайної.

Це явище також впливає на рух повітряних мас. Коли воно відбувається одночасно з Ель-Ніньйо, вплив на атмосферу може бути сильнішим.

Саме тому метеорологи очікують, що майбутня зима в Європі може бути нестабільною. Після потепління можуть приходити короткі похолодання, а дощ може змінюватися мокрим снігом.

Що це означає для України

Попередні прогнози показують, що у Східній Європі є шанси на м'якшу зиму. Тобто тривалі періоди сильних морозів можуть траплятися рідше.

Водночас із снігом ситуація не така однозначна. У північних і північно-східних районах Європи опадів може бути чимало. В Україні ж усе залежатиме від того, як саме розташовуватимуться області високого та низького тиску.

Більш точну картину метеорологи зможуть отримати восени, коли буде зрозуміло, наскільки сильними виявляться обидві океанічні аномалії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яка аномалія взимку може залишити без світла та транспорту цілі регіони.