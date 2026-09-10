За новий iPhone в Україні просять більше 100 тисяч: чому у США він коштує набагато дешевше

Підсумкова сума формується з кількох додаткових витрат

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На презентації від Apple 9 вересня було представлено нову лінійку iPhone і незабаром українські магазини виставили на них ціни, коли смартфони надійдуть у продаж. Різниця вартості в США та Україні виявилася величезною.

Це питання активно обговорюють у соціальній мережі Threads. Автор посту пише, що українська крамниця виставила iPhone 18 Pro Max 256GB Dark Cherry за 104 499 грн зі знижкою 10%.

Водночас у Штатах він коштував би 58 тисяч гривень.

Пост у Threads. Скільки коштує iPhone 18 Pro Maх

У коментарях пояснюють, що якщо взяти американську вартість iPhone Pro 1200 доларів та додати 8% податку з продажу, вийде 1296 доларів. Далі додається ще 23% видатків при ввезенні в Україну — виходить близько 1594 доларів (понад 71 тис.грн). Водночас продавцю необхідно закласти у вартість ще й свою націнку. Таким чином, ціна гаджета в Україні виходити помітно вища за американську.

Якщо ж говорити про модель Pro Maх, тоді ціна виходить приблизно 1720 доларів (понад 76 тис.грн). Тобто приблизно 21 тис. грн зверху — це вже може бути націнка продавця та інші витрати.

Коментар у Threads

Податок з продажу залежить від конкретного штату та міста. Також остаточна вартість ввезення техніки в Україну залежить від чинних митних правил та інших витрат.

У коментарях пояснюють різницю у вартості iPhone

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому молодь переходить з Apple Watch на дідусиний годинник з СРСР.