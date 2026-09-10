Зупинка на блокпосту на вимогу ТЦК: коли це законно, а коли - ні

Законодавство чітко вказує чи законні дії правоохоронців

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Перевірка правоохоронцями документів українців на блокпостах законна. Проте, якщо зупинити автомобіль вимагають представники ТЦК та СП без супроводу поліції, на такі вимоги можна не реагувати, оскільки вони є незаконними.

Про це пише Legalaid. Зазначається, що дії представників ТЦК регулюються законодавством України.

Вимоги про зупинку транспортного засобу можуть висувати лише суб’єкти, які мають на це право за законом. Працівники ТЦК самостійно не мають повноважень зупиняти автомобілі на дорогах, оскільки такі повноваження належать Національній поліції згідно зі статтею 35 Закону України "Про Національну поліцію" від 02.07.2015 № 580-VIII.

"Якщо вимога про зупинку надходить від поліції або військовослужбовців, що діють у межах статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", її невиконання може розцінюватися як адміністративне правопорушення, передбачене статтею 122-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто як невиконання вимоги про зупинку транспортного засобу", — вказано у повідомленні.

Працівники ТЦК не мають права самостійно зупиняти авто громадян

Крім того, ігнорування законної вимоги може створити підстави для переслідування або примусової зупинки транспортного засобу. Такі дії є правомірними у період дії воєнного стану.

"Якщо ж особа не зупиняється на вимогу саме працівників ТЦК, без участі поліції чи військових, юридична відповідальність за це не настає, оскільки такі вимоги не мають нормативної сили. Водночас у разі спільного несення служби з поліцією невиконання сигналу про зупинку тягне наслідки, визначені законом", — зазначено в повідомленні.

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