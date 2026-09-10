Остановка на блокпосту по требованию ТЦК: когда это законно, а когда - нет

Законодательство четко указывает законны ли действия правоохранителей

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Проверка правоохранителями документов украинцев на блокпостах законна. Однако, если остановить автомобиль требуют представители ТЦК и СП без сопровождения полиции, на такие требования можно не реагировать, поскольку они незаконны.

Об этом пишет Legalaid. Отмечается, что действия представителей ТЦК регулируются законодательством Украины.

Требования об остановке транспортного средства могут предъявляться только субъектами, имеющим на это право по закону. У работников ТЦК нет полномочий самостоятельно останавливать автомобили на дорогах, поскольку такие полномочия принадлежат Национальной полиции согласно статье 35 Закона Украины "О Национальной полиции" от 02.07.2015 № 580-VIII.

"Если требование об остановке поступает от полиции или военнослужащих, действующих в рамках статьи 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения", ее неисполнение может расцениваться как административное правонарушение, предусмотренное статьей 122-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях, то есть как невыполнение требования об остановке транспортного средства", — указано в сообщении.

Работники ТЦК не вправе самостоятельно останавливать авто граждан

Кроме того, игнорирование законного требования может создать основания для преследования или принудительной остановки транспортного средства. Такие действия правомерны в период действия военного положения.

"Если же лицо не останавливается по требованию именно работников ТЦК, без участия полиции или военных, юридическая ответственность за это не наступает, поскольку такие требования не имеют нормативной силы. В то же время в случае совместного несения службы с полицией невыполнение сигнала об остановке влечет последствия, определенные законом", — говорится в сообщении.

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