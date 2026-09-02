Мобілізація без форми? Чи можуть співробітники ТЦК бути у цивільному, вручаючи повістку

Адвокат акценувала на важливу деталь

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Для працівників територіальних центрів комплектування, що входять до складу груп оповіщення, діють певні правила при врученні повісток. Зокрема, йдеться і про їхній зовнішній вигляд.

Про це детально розповіла адвокат Марина Бекало, пише ТСН. За її словами, під час виконання своїх посадових обов’язків представники ТЦК повинні мати військову форму.

"Отже, військовослужбовець ТЦК та СП, який входить в групу оповіщення не може перебувати в цивільній формі під час виконання ним службових обов’язків. Якщо в групу оповіщення входить цивільні особи (голова ОСББ, представник роботодавця, закладу освіти чи виконкомів місцевих рад), то вони звісно перебувають в цивільному одязі", — сказала адвокатка.

Марина Бекало додала, що у військовослужбовців ТЦК та СП загальна військова форма Збройних сил України з відповідними знаками дозволу, затвердженими наказами Міністерства оборони №606 від 20 листопада 2017 року та №370 від 18 липня 2017 року.

Кому можуть вручити повістку у першу чергу

Як і раніше, в Україні насамперед повістки отримують чоловіки віком від 25 до 60 років без досвіду служби, без відстрочки, а також військовозобов’язані з практичним досвідом або офіцери запасу.

Крім того, існує низка фахівців, на яких спостерігається підвищений попит у армії. Ймовірно, такі громадяни мають шанс отримати повістку насамперед. Раніше в МОУ пояснювали, що армія найбільше потребує:

в операторах БПЛА;

айтішниках;

водіях;

стрілки;

розвідників.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні пропонують зробити мобілізацію зрозумілішою та безпечнішою.