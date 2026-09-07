Робота військових ТЦК під час тривоги: у Міноборони пояснили, чи можуть зупиняти чоловіків

Порядок дій особового складу ТЦК під час оголошення "Повітряної тривоги" регулюється законодавством України

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Військовослужбовці територіальних центрів комплектування не мають дозволу перешкоджати українцям прямувати до укриття під час дії сигналу "Повітряна тривога". Водночас закон не забороняє проводити у таких спорудах заходи оповіщення.

Таку відповідь отримала Тимчасова слідча комісія Верховної ради, повідомляє голова органу народний депутат України Олексій Гончаренко.

"Законодавством не передбачено повноважень військовослужбовців складу груп оповіщення ТЦК та СП зупиняти, утримувати чи затримувати громадян у публічних місцях або перешкоджати їх прямуванню до укриття під час дії сигналу "Повітряна тривога", – йдеться у документі.

Нардеп зазначив, що з огляду на безпекову ситуацію в Україні, подібна практика мобілізації могла бути не тільки не передбаченою законом, а ще й реально небезпечною як для військовослужбовців, так і для військовозобов'язаних.

Варто зауважити, що у листі Міністерства оборони також йдеться: "Чинне законодавство України не містить окремої норми, яка б встановлювала обов’язок представників ТЦК та СП негайно припиняти заходи оповіщення або перевірки військово-облікових документів усередині укриттів чи захисних споруд після оголошення сигналу "Повітряна тривога".

Раніше народний депутат, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що в Україні не планують переходити виключно на добровільний призов.