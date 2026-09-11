Не кожен кондиціонер переживе мороз: що потрібно перевірити перед обігрівом

Спеціалізовані теплові насоси мають інші температури роботи

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Коли надворі холодно, а опалення ще не має чи воно недостатнє, українці часто догріваються кондиціонером. Та варто пам'ятати — не всі вони призначені для морозів.

Менеджерка інженерно-кліматичної компанії "Ліка-Комфорт" Тетяна Тюх в коментарі "Телеграфу" пояснила, що в першу чергу потрібно орієнтуватись на паспорт конкретної моделі. Більшість сучасних стандартних інверторних двоблочних (спліт) систем можуть працювати на обігрів до -15 градусів ззовні, каже експертка. Детальніше розповідаємо у статті Кондиціонер замість опалення: скільки градусів морозу він витримає та як не угробити техніку

Проте наголошує — чим сильніший мороз за вікном, тим частіше блок ззовні переходить у режим розморожування. Потужність та швидкість прогріву кімнати падають, а натомість зростають витрати електроенергії.

Водночас, є й нестандартні кондиціонери: "Моделі, адаптовані до низьких температур, — до −20…−25 °C, спеціалізовані теплові насоси типу "повітря-повітря" — до −30 °C і нижче", — пояснює Тетяна Тюх.

Раніше "Телеграф" розповідав, що є дерева, які вигідно вирощувати для опалення дровами. Краще комбінувати швидкорослі види та ті, які які використовуються зазвичай.