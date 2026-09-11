Не каждый кондиционер переживет мороз: что нужно проверить перед обогревом

Специализированные тепловые насосы имеют другие температуры работы

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Когда на улице холодно, а отопления еще нет или оно недостаточное, украинцы часто догреваются кондиционером. Но стоит помнить – не все они предназначены для морозов.

Менеджер инженерно-климатической компании "Лика-Комфорт" Татьяна Тюх в комментарии "Телеграфу" пояснила, что в первую очередь нужно ориентироваться на паспорт конкретной модели. Большинство современных стандартных инверторных двухблочных (сплит) систем могут работать на обогрев до -15 градусов снаружи, говорит эксперт. Подробнее рассказываем в статье: Кондиционер вместо отопления: сколько градусов мороза он выдержит и как не угробить технику

Однако отмечает, чем сильнее мороз за окном, тем чаще блок снаружи переходит в режим размораживания. Мощность и скорость прогрева комнаты падают, а увеличиваются расходы электроэнергии.

В то же время, есть и нестандартные кондиционеры: "Модели, адаптированные к низким температурам, — до -20...-25 °C, специализированные тепловые насосы типа "воздух-воздух" — до -30 °C и ниже", — объясняет Татьяна Тюх.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что есть деревья, которые выгодно выращивать для отопления дровами. Лучше комбинировать быстрорастущие виды и используемые обычно.