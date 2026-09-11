Знищені колонки та схили у вогні. Ян Доброносов показав, як виглядає АЗС у Києві після удару Росії (фото і відео)
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Загинули двоє людей
Росія почала активно бити по автозаправних станціях Києва. Зранку у п'ятницю, 11 вересня, ворог атакував АЗС у двох районах столиці — Дніпровському та Оболонському. Двоє з постраждалих під час атак померли, відомо що один з загиблих — 36-річний чоловік.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Постраждали в ході ударів РФ по АЗС Києва восьмеро людей, шестеро з них госпіталізовано.
Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов зробив фото та відео однієї з атакованих ворогом заправок. АЗС отримала значні пошкодження, рятувальники оперативно взялися ліквідовувати пожежу. Вогонь поширився на траву.
Як поінформували у ДСНС, один з постраждалих — рятувальник. Його поранено в ході повторного удару.
Всі пожежі, що виникли через удари по заправках, вже ліквідовано. Крім того, на одній із локацій в Оболонському районі внаслідок падіння безпілотника пошкоджено автомобіль.
Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 11 вересня, Росія атакувала Київ безпілотниками. Виникло загоряння в 9-поверховому житловому будинку у Дніпровському районі столиці. Горів фасад будинку з першого по п'ятий поверхи. Вогонь також охопив квартиру на другому поверсі.Постраждало восьмеро людей.