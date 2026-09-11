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Знищені колонки та схили у вогні. Ян Доброносов показав, як виглядає АЗС у Києві після удару Росії (фото і відео)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Рятувальники швидко загасили вогонь Новина оновлена 11 вересня 2026, 12:18
Рятувальники швидко загасили вогонь. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Загинули двоє людей

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Росія почала активно бити по автозаправних станціях Києва. Зранку у п'ятницю, 11 вересня, ворог атакував АЗС у двох районах столиці — Дніпровському та Оболонському. Двоє з постраждалих під час атак померли, відомо що один з загиблих — 36-річний чоловік.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Постраждали в ході ударів РФ по АЗС Києва восьмеро людей, шестеро з них госпіталізовано.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов зробив фото та відео однієї з атакованих ворогом заправок. АЗС отримала значні пошкодження, рятувальники оперативно взялися ліквідовувати пожежу. Вогонь поширився на траву.

Росія вдарила по АЗС у Києві 11.09.2026, наслідки
Ворог вдарив по заправках зранку. Фото: Ян Доброносов
Росія вдарила по АЗС у Києві 11.09.2026, наслідки
Люди ховалися у переходах. Фото: Ян Доброносов
Росія вдарила по АЗС у Києві 11.09.2026, наслідки
Рятувальники оперативно взялися за ліквідацію наслідків. Фото: Ян Доброносов
Росія вдарила по АЗС у Києві 11.09.2026, наслідки
Люди у переході. Фото: Ян Доброносов
Росія вдарила по АЗС у Києві 11.09.2026, наслідки
Над Київом здійнявся дим. Фото: Ян Доброносов
Росія вдарила по АЗС у Києві 11.09.2026, наслідки
Заправка отримала суттєві пошкодження.
Росія вдарила по АЗС у Києві 11.09.2026, наслідки
Пошкоджена АЗС. Фото: Ян Доброносов
Росія вдарила по АЗС у Києві 11.09.2026, наслідки
Вогонь поширився на схили. Фото: Ян Доброносов

Як поінформували у ДСНС, один з постраждалих — рятувальник. Його поранено в ході повторного удару.

Всі пожежі, що виникли через удари по заправках, вже ліквідовано. Крім того, на одній із локацій в Оболонському районі внаслідок падіння безпілотника пошкоджено автомобіль.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 11 вересня, Росія атакувала Київ безпілотниками. Виникло загоряння в 9-поверховому житловому будинку у Дніпровському районі столиці. Горів фасад будинку з першого по п'ятий поверхи. Вогонь також охопив квартиру на другому поверсі.Постраждало восьмеро людей.

Теги:
#Київ #Жертви #АЗС #Ян Доброносов