Знищені колонки та схили у вогні. Ян Доброносов показав, як виглядає АЗС у Києві після удару Росії (фото і відео)

Загинули двоє людей

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Росія почала активно бити по автозаправних станціях Києва. Зранку у п'ятницю, 11 вересня, ворог атакував АЗС у двох районах столиці — Дніпровському та Оболонському. Двоє з постраждалих під час атак померли, відомо що один з загиблих — 36-річний чоловік.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Постраждали в ході ударів РФ по АЗС Києва восьмеро людей, шестеро з них госпіталізовано.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов зробив фото та відео однієї з атакованих ворогом заправок. АЗС отримала значні пошкодження, рятувальники оперативно взялися ліквідовувати пожежу. Вогонь поширився на траву.

Ворог вдарив по заправках зранку. Фото: Ян Доброносов

Люди ховалися у переходах. Фото: Ян Доброносов

Рятувальники оперативно взялися за ліквідацію наслідків. Фото: Ян Доброносов

Люди у переході. Фото: Ян Доброносов

Над Київом здійнявся дим. Фото: Ян Доброносов

Заправка отримала суттєві пошкодження.

Пошкоджена АЗС. Фото: Ян Доброносов

Вогонь поширився на схили. Фото: Ян Доброносов

Як поінформували у ДСНС, один з постраждалих — рятувальник. Його поранено в ході повторного удару.

Всі пожежі, що виникли через удари по заправках, вже ліквідовано. Крім того, на одній із локацій в Оболонському районі внаслідок падіння безпілотника пошкоджено автомобіль.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 11 вересня, Росія атакувала Київ безпілотниками. Виникло загоряння в 9-поверховому житловому будинку у Дніпровському районі столиці. Горів фасад будинку з першого по п'ятий поверхи. Вогонь також охопив квартиру на другому поверсі.Постраждало восьмеро людей.