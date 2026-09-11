Уничтоженные колонки и склоны в огне. Ян Доброносов показал, как выглядит АЗС в Киеве после удара России (фото и видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Погибли двое людей
Россия начала активно бить по автозаправочным станциям Киева. Утром в пятницу, 11 сентября, враг атаковал АЗС в двух районах столицы – Днепровском и Оболонском. Двое из пострадавших во время атак скончались, известно, что один из погибших — 36-летний мужчина.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Пострадали в ходе ударов РФ по АЗС Киева восемь человек, шесть из них госпитализированы.
Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов сделал фото и видео одной из атакуемых врагом заправок. АЗС получила значительные повреждения, спасатели оперативно взялись за ликвидацию пожара. Огонь распространился на траву.
Как сообщили в ГСЧС, один из пострадавших — спасатель. Он ранен в ходе повторного удара.
Все пожары, возникшие из-за ударов по заправкам, уже ликвидированы. Кроме того, на одной из локаций в Оболонском районе в результате падения беспилотника поврежден автомобиль.
Как сообщал "Телеграф", в ночь на 11 сентября, Россия атаковала Киев беспилотниками. Возникло возгорание в 9-этажном жилом доме в Днепровском районе столицы. Горел фасад дома с первого по пятый этажи. Огонь также охватил квартиру на втором этаже. Пострадали восемь человек.