Росіяни вибивають АЗС у Києві: чи чекати паливної кризи

Ворог намагається створити паливну кризу

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У Києві внаслідок чергової атаки, яку ворог скоїв 11 вересня, є влучення по автозаправних станціях у двох районах столиці. По одній з них росіяни вдарили двічі

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє міський голова Віталій Кличко. За його словами, прильоти АЗС були у Дніпровському та Оболонському районах Києва.

"В Оболонському районі повторне влучання в АЗС", — зазначив мер.

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, за попередньою інформацією, в Оболонському районі є 2 постраждалих внаслідок ворожої атаки.

Чому Росія атакує АЗС і чи може бути криза

Створення в Україні паливної кризи – це нездійсненна мрія ворога. Водночас ударами по заправках росіяни намагаються влаштувати локальні збої у логістичних ланцюжках та паніку серед населення.

Про це провідний аналітик паливного ринку України Сергій Сапегін розповів в ексклюзивному коментарі "Телеграфу": "Росія почала бити по АЗС у Київській області. Чи спровокує це масштабну паливну кризу".

Проте, як каже Сапегін, повністю зламати український паливний ринок такими ударами Росія не зможе. Зараз він конкурентніший і значно гнучкіший, ніж був у 2022 році.

"Але завдати хворобливих локальних криз — може . Найбільший ризик не в загальному дефіциті пального, а в тимчасовій втраті доступу до нього там, де воно критично потрібне: у прифронтових районах, для медиків, комунальників, евакуації та генераторів тощо ", — пояснив фахівець.

Інші атаки по АЗС

10 вересня ворог атакував автомобільну заправну станцію у Голосіївському районі Києва. Російський БПЛА "Шахед" вдарив із заправки "Укрнафти".

Наслідки удару РФ по АЗС у Києві/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Наслідки удару РФ по АЗС у Києві/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Внаслідок цього четверо постраждалих внаслідок удару по АЗС у столиці. Трьох поранених медики госпіталізували.

На місці події побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Авто, що згоріло після удару РФ по АЗС у Києві/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

На місці удару по АЗС працювала швидка/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які є альтернативи звичайним заправкам.