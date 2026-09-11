Дрон влетів прямо в будинок. Як виглядає 9-поверхівка у Києві після російського удару (репортаж Яна Доброносова)

На щастя, обійшлося без загиблих

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В ніч на п'ятницю, 11 вересня, росіяни атакували Київ безпілотниками. Наслідки ворожих ударів є у двох районах, у Дніпровському дрон влетів у житлову дев'ятиповерхівку, виникла пожежа.

На місці побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, який показав пошкоджений будинок. У ДСНС повідомили, що горів фасад будинку з першого по п'ятий поверхи. Вогонь також охопив квартиру на другому поверсі. За даними КМВА постраждало восьмеро людей.

"Надзвичайникам вдалось врятувати 7 осіб, ще 7 – передано до карет швидкої, для подальшої допомоги", — йдеться у повідомленні.

Жителі будинку, що потрапив під осбстріл. Фото: Ян Доброносов

Пошкоджені квартири. Фото: Ян Доброносов

Дім обгорів. Фото: Ян Доброносов

Пожежа поширилася на фасад кількох поверхів. Фото: Ян Доброносов

Двір засипано уламками. Фото: Ян Доброносов

Кияни біля постраждалого дому. Фото: Ян Доброносов

Окрім того, пізно ввечері 10 вересня через ворожу атаку виникла пожежа в одноповерховій складській будівлі в Оболонському районі Києва. Рятувальники ліквідували пожежу о 23:53. На щастя, люди не постраждали.

Київ був під ворожими ударами й 10 вересня — що відомо

Напередодні, 10 вересня, ворог атакував автомобільну заправну станцію у Голосіївському районі Києва. Російський БПЛА "Шахед" вдарив по заправці "Укрнафти". Спалахнув легковий автомобіль, була пошкоджена зупинка громадського транспорту. Також виникла пожежа у 8-поверховому нежитловому будинку. Постраждало четверо людей.

Як повідомляв "Телеграф", вранці 9 вересня Росія вдарила по житловому будинку у Києві. Було пошкоджено 22-поверхівку. Ворожий "Шахед" влетів у середню частину будівлі – на рівні 11-12 поверхів. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці події.