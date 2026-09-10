"Шахед" знищив АЗС у Києві, постраждали люди (репортаж Яна Доброносова)

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У четвер, 10 вересня, Росія атакувала автомобільну заправну станцію у Голосіївському районі Києва. Російський БПЛА "Шахед" вдарив по заправці "Укрнафти".
Кореспондент "Телеграфа"Ян Доброносов показав наслідки ворожої атаки. За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), на місці удару спалахнув легковий автомобіль, була пошкоджена зупинка громадського транспорту.
Також виникла пожежа у 8-поверховому нежитловому будинку. Після повторного влучання спалахнули дизельні генератори. За інформацією мера Києва Віталія Кличка, в результаті атаки по АЗС постраждали четверо людей. Трьох поранених медики госпіталізували.
Нагадаємо, вранці 9 вересня Росія вдарила по житловому будинку у Києві. Було пошкоджено 22-поверхівку. Ворожий "Шахед" влетів у середню частину будівлі – на рівні 11-12 поверхів. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці події. На опублікованих кадрах видно наслідки удару по частині будинку, відразу кілька квартир знищено, а в інших пошкоджено фасади, вибито скління.