Шкварки, заряжена вода і любов: секрети українців, як дожити до 100 років і більше

Серед їхніх правил — активність

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Що допомагає людям жити 100 та більше років? Українські довгожителі мають різні рецепти, однак є в них і дещо спільне. "Телеграф" зібрав основні поради.

Свіже повітря, рух та менше стресів

Михайло Руденко з села Нова Олександрівка Полтавської області досі активно займається городом, пасікою, читає без окулярів та не втрачає позитивного настрою. За його життя довелось пережити чимало — Друга світова, поранення, а відтак — інвалідність. Потім — робота агрономом та управлінцем в колгоспі.

Чоловік веде здоровий спосіб життя та особливі харчові звички — обирає овочі, фрукти, каші, особливо пшоняну, та молочні продукти, зранку випиває два яйця натще. М'ясо не жалує, каже — воно прискорює старість. Для здоров'я використовує пірамідальні конструкції в яких заряджає воду.

Михайло Руденко з пірамідальними конструкціями/ Джерело: Суспільне

Щоранку та щовечора чоловік робить розминку та особливий масаж для покращення кровообігу — розтирає вуха, потилицю, груди, живіт. Та головними секретами довголіття називає роботу на свіжому повітрі, утримання від переживань та безоплатну допомогу людям.

Мати ціль та вірити

На Тернопільщині в селі Денисів мешкає 105-річна Ольга Бойко. Вона також читає без окулярів, активно цікавиться політикою, порається на городі та користується сучасною технікою.

Ольга Бойко/ Джерело: Суспільне Тернопіль

На відміну від свого колеги-довгожителя з Полтавщини, не має обмежень у їжі: їсть холодець, шкварки, супи, солодощі та навіть трошки алкоголю в день народження. П'є чай чи ячмінну каву. У понеділок, середу та п'ятницю витримує пост. Секрет довголіття пані Ольги — молитва, віра в Бога, бажання дочекатися перемоги України та ціль — дожити щонайменше до 110 років.

Близькі люди поруч

Катерина Громаченко/ Фото: Департамент соціальної та ветеранської політики Рівненської міської ради

Катерина Громаченко з Рівного присвятила життя медицині та родині. Вона нещодавно відсвяткувала 100 років. Її секрет довголіття — щирі почуття до рідних, які дають їй снагу жити. Любов до тих, хто поруч — головне правило. В родині ювілярки — син, двоє онуків та четверо праонуків.

Життя по совісті та праця

Ганна Кравченко/ Суспільне

Столітній ювілей відзначила у червні Ганна Кравченко із села Спаське на Сумщині. Свій секрет довголіття вона описує просто — жила в мирі, не брехала, а жила по правді: "По совісті нада жить. Треба шо — трудитися". Окремо в своєму довголітті завдячує рідним, які допомагають їй повсякдень. Якби їх не було — "може і раньше би ґиґнула", каже жінка і наголошує — стільки жити не думала. Цікаво, що у жінки два дні народження, справжній — 22 грудня і на рік раніше, адже мати так записала, аби в Німеччину не забрали працювати.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в українців чимало ризиків, які зменшують шанси на довголіття. Серед них — недосипання, стреси і не тільки.