Шкварки, заряженная вода и любовь: секреты украинцев, как дожить до 100 лет и больше

Среди их правил – активность

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Что помогает людям жить 100 и более лет? У украинских долгожителей разные рецепты, однако есть у них и несколько общее. "Телеграф" собрал основные советы.

Свежий воздух, движение и меньше стрессов

Михаил Руденко из села Новая Александровка Полтавской области активно занимается огородом, пасекой, читает без очков и не теряет положительного настроения. При его жизни пришлось пережить немало — Вторая мировая, ранения, а затем — инвалидность. Затем работа агрономом и управленцем в колхозе.

Мужчина ведет здоровый образ жизни и особые пищевые привычки — выбирает овощи, фрукты, каши, особенно пшенную, и молочные продукты, утром выпивает два яйца натощак. Мясо не жалует, говорит — оно ускоряет старость. Для здоровья использует пирамидальные конструкции, в которых заряжает воду.

Михаил Руденко с пирамидальными конструкциями/ Источник: Общественное

Каждое утро и каждый вечер мужчина делает разминку и особый массаж для улучшения кровообращения – растирает уши, затылок, грудь, живот. Но главными секретами долголетия называет работу на свежем воздухе, воздержание от переживаний и помощь людям.

Иметь цель и верить

В Тернопольской области в селе Денисов проживает 105-летняя Ольга Бойко. Она также читает без очков, активно интересуется политикой, работает на огороде и пользуется современной техникой.

Ольга Бойко/ Источник: Общественный Тернополь

В отличие от своего коллеги-долгожителя из Полтавщины, не имеет ограничений в еде: ест холодец, шкварки, супы, сладости и даже немножко алкоголя в день рождения. Пьет чай или ячменный кофе. В понедельник, среду и пятницу выдерживает пост. Секрет долголетия Ольги — молитва, вера в Бога, желание дождаться победы Украины и цель — дожить минимум до 110 лет.

Близкие люди рядом

Екатерина Громаченко/ Фото: Департамент социальной и ветеранской политики Ровенского городского совета

Екатерина Громаченко из Ровно посвятила жизнь медицине и семье. Она недавно отпраздновала 100 лет. Ее секрет долголетия — искренние чувства к родным, которые дают ей силы жить. Любовь к тем, кто рядом – главное правило. В семье долгожитлельницы — сын, двое внуков и четверо правнуков.

Жизнь по совести и труд

Анна Кравченко/ Общественное

Столетний юбилей отметила в июне Анна Кравченко из села Спасское Сумской области. Свой секрет долголетия она описывает просто — жила в мире, не лгала, а жила по правде: "По совести надо жить. Надо что — трудиться". Отдельно в своем долголетии благодарит родных, помогающих ей повседневно. Если бы их не было — "может и раньше бы гигнула", говорит женщина и подчеркивает — столько жить не думала. Интересно, что у женщины два дня рождения, настоящий — 22 декабря и годом ранее, ведь мать так записала, чтобы в Германию не забрали работать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у украинцев немало рисков, уменьшающих шансы на долголетие. Среди них – недосыпание, стрессы и не только.