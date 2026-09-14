"Закон має бути однаковим для всіх": військовий блогер закликав до справедливого ставлення до корупціонерів

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Військовослужбовець і блогер Кирило Правдоруб заявив, що до корупціонерів не повинно бути різного ставлення залежно від їхньої політичної приналежності.

Так він прокоментував ситуацію навколо підозри директору НАБУ Кривоносу з боку Генерального прокурора Руслана Кравченко, який залишає свою посаду. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук.

"Друзі, просто захоплююча виходить історія з відставкою Генпрокурора Кравченка — поділився своєю думкою К.Правдоруб. – Тобто, з його кар'єрою все зрозуміло – фініш. Ще сьомого вересня він написав заяву про звільнення, завтра депутати за неї проголосують. Президент Зеленський уже закликав Верховну Раду не затягувати це питання, тож голоси знайдуть, тут інтриги нуль. Феніта? Не зовсім. Справа в тому, що Генпрокурор не погодився просто тихо піти "за власним". Він насамкінець вирішив голосно грюкнути дверима. Так, що деякі теж можуть піти з посад".

"Генеральний прокурор Руслан Кравченко перед відходом підписав підозру директору Національного антикорупційного бюро Семену Кривоносу та закликав його піти у відставку. "Я підозрюю його (Семена Кривоноса – ред.) у підробці офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі", – заявив Кравченко.

За словами генпрокурора, Кривоносу також інкримінують фіктивне усиновлення дитини, за допомогою якої він нібито намагалася штучно створити підстави, щоб уникнути відповідальності в суді. Кравченко наголосив, що впевнений у зібраних матеріалах, і готовий їх оприлюднити. А ніхто й не сумнівався, що у прокуратурі вистачає реального матеріалу. Їм фабрикувати компромат для вкидання просто якось несолідно", — вважає військовий блогер.

"Ще одна підозра, за словами Кравченка, стосується особи, наближеної до керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка.

Йдеться про вплив на суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС), пропозицію їм неправомірної вигоди, а також сприяння ухилянню від мобілізації.

Саме це кримінальне провадження, як стверджує генпрокурор, і спричинило справжню причину нічного обшуку в Офісі генерального прокурора. За його твердженням, справжньою метою операції "Карфаген" був не він особисто, а доступ до матеріалів кримінальних проваджень щодо керівників та працівників НАБУ та САП — та подальше усунення генпрокурора для зупинення процесуальних рішень у цих справах. Генпрокурор оприлюднив текст підозри, яку він підписав директору НАБУ Кривоносу.

"Сказати, що це скандал – не сказати нічого. Генпрокурор йде, практично пішов, йому втрачати нема чого. Але його звинувачення та підписані ще у статусі голови ГПУ підозри – що з цим робити? Ігнорувати – повний провал репутації керівництва НАБУ. Сподіватися, що забудуть? Не забудуть. Фактично, це тест для всієї антикорупційної структури. Яка реакція? Жорстке очищення власної вертикалі чи захист своїх за будь-яку ціну? Це принципово важливо. До речі, Генпрокурор, наскільки я розумію, сьогодні цей компромат передає комусь із колег за кордоном…" — вважає К.Правдоруб.

"Не може бути "своїх", яким дозволено більше. Якщо є обґрунтовані докази корупції в НАБУ — закон має бути однаковим для всіх: і для тих, кого викриває антикорупційна система, і для тих, хто працює в ній. Антикорупційна система або здатна очищати сама себе — або втрачає право вимагати очищення від інших. Недоторканних не повинно бути. Система має очиститися" — переконаний Кирило Правдоруб.