"Закон должен быть одинаковым для всех": военный блоггер призвал к справедливому отношению к коррупционерам

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Военнослужащий и блогер Кирилл Правдоруб заявил, что к коррупционерам не должно быть разного отношения в зависимости от их политической принадлежности.

Так он прокомментировал ситуацию вокруг подозрения директору НАБУ Кривоноса со стороны Генерального прокурора Руслана Кравченко, который покидает свой пост. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Друзья, просто увлекательная выходит история с отставкой Генпрокурора Кравченко — поделился своим мнением К.Правдоруб. – То есть с его карьерой все понятно – финиш. Еще седьмого сентября он написал заявление об увольнении, завтра депутаты за него проголосуют. Президент Зеленский уже призвал Верховную Раду не затягивать этот вопрос, поэтому голоса найдут, здесь интриги ноль. Фенита? Не совсем. Дело в том, что Генпрокурор не согласился просто тихо уйти "по собственному". Он наконец решил громко хлопнуть дверью. Да, что некоторые тоже могут уйти с должностей".

"Генеральный прокурор Руслан Кравченко перед уходом подписал подозрение директору Национального антикоррупционного бюро Семену Кривоносу и призвал его уйти в отставку."Я подозреваю его (Семена Кривоноса – ред.) в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере", – заявил Кравченко.

По словам генпрокурора, Кривоносу также инкриминируют фиктивное усыновление ребенка, с помощью которого он якобы пытался искусственно создать основания во избежание ответственности в суде. Кравченко подчеркнул, что уверен в собранных материалах и готов их обнародовать. А никто не сомневался, что в прокуратуре хватает реального материала. Им фабриковать компромат для вбрасывания просто как-то несолидно", — считает военный блоггер.

"Еще одно подозрение, по словам Кравченко, касается лица, приближенного к руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александру Клименко.

Речь идет о влиянии на судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), предложении им неправомерной выгоды, а также содействии уклонению от мобилизации.

Именно это уголовное производство, как утверждает генпрокурор, и повлекло за собой истинную причину ночного обыска в Офисе генерального прокурора. По его утверждению, настоящей целью операции "Карфаген" был не он лично, а доступ к материалам уголовных производств в отношении руководителей и работников НАБУ и САП и дальнейшее устранение генпрокурора для остановки процессуальных решений по этим делам. Генпрокурор обнародовал текст подозрения, которое он подписал директору НАБУ Кривоноса.

Сказать, что это скандал — не сказать ничего. Генпрокурор идет, практически ушел, ему терять нечего. Но его обвинения и подписанные еще в статусе главы ГПУ подозрения — что с этим делать? Игнорировать — полный провал репутации руководства НАБУ. Надеяться, что забудут? Не забудут. Фактически, это тест для всей? Это принципиально важно. Кстати, Генпрокурор, насколько я понимаю, сегодня этот компромат передает кому-то из коллег за границей…" — считает К.Правдоруб.

"Не может быть "своих", которым позволено больше. Если есть обоснованные доказательства коррупции в НАБУ — закон должен быть одинаковым для всех: и для тех, кого разоблачает антикоррупционная система, и для тех, кто работает в ней. Антикоррупционная система или способна очищать сама себя или теряет право требовать очищения от других. Неприкосновенных не должно быть. Система должна очиститься", — убежден Кирилл Правдоруб.