Батькам дітей до шести років спростили правила: що змінилося у виплатах ВПО

Для дітей певного віку скасували одну з вимог

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У 2026 році змінилися правила надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Одна з головних новацій стосується родин із маленькими дітьми: виплату на дитину ВПО віком до шести років можуть призначити незалежно від доходу її батьків.

Як повідомляє "Дія", звільнення від перевірки доходу не скасовує інших вимог програми. Родина має відповідати критеріям щодо майнового стану, місця фактичного проживання та іншим установленим умовам.

Які правила діють для дітей до шести років

Раніше дохід сім’ї міг стати причиною відмови у продовженні виплат. Тепер під час призначення допомоги дитині ВПО до шести років заробітки батьків не мають бути визначальним чинником.

Водночас перевірятимуть інші обставини. Зокрема, чи не здійснювала родина великих покупок, чи не має значних заощаджень та чи відповідає її фактичне місце проживання умовам програми.

Розмір допомоги не змінився. На кожну дитину держава виплачує по 3 тисячі гривень щомісяця.

Родина ВПО. Фото: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Що передбачено для дітей від 6 до 18 років

Для школярів діють інші правила. Право на допомогу залежить від території, на якій живе дитина, а в окремих випадках — і від місця та форми її навчання.

Як уточнює система безоплатної правничої допомоги, виплати можуть отримувати діти, які проживають на територіях можливих або активних бойових дій, для яких не визначена дата завершення бойових дій.

Якщо родина перебуває на безпечнішій території або там, де бойові дії вже завершилися, дитина повинна навчатися у закладі освіти за місцем фактичного проживання. Допускається очна, дистанційна або змішана форма навчання.

Чи можна подати заяву після завершення пільгового строку

Термін подання заяв для отримання виплат заднім числом уже минув. Його продовжували до 1 червня 2026 року. Заяви, подані до цієї дати, давали змогу отримати допомогу на дітей із 1 лютого 2026 року.

Однак пропущений строк не позбавляє родину права звернутися по допомогу. Якщо заяву подати пізніше, виплати призначать із місяця звернення, але кошти за попередні місяці не компенсують.

Що змінилося для пенсіонерів та людей з інвалідністю

Повторно звернутися по виплати можуть непрацездатні ВПО, яким раніше відмовили через перевищення допустимого доходу. У 2026 році його граничний розмір становить 10 380 гривень на одну людину.

Для цієї категорії також діяв пільговий строк до 1 червня. У разі своєчасного звернення допомогу нараховували з 1 січня 2026 року. Після цієї дати її призначають із місяця подання заяви.

Крім того, період виплат для найбільш уразливих категорій переселенців збільшили з 24 до 30 місяців.

Пенсіонерка ВПО. Фото: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Які майнові обмеження залишаються

Під час розгляду заяви враховують не лише доходи, а й майновий стан родини. Підставою для відмови, зокрема, можуть стати:

придбання автомобіля, з року випуску якого минуло менш як п’ять років;

одноразова покупка або придбання іноземної валюти на суму понад 100 тисяч гривень;

наявність депозитів, валюти, банківських металів або облігацій внутрішньої державної позики на суму понад 100 тисяч гривень;

одночасне отримання субсидії на оренду житла або здавання власного житла в оренду;

перебування на повному державному утриманні;

відбування покарання у місцях позбавлення волі.

Для категорій, щодо яких застосовується критерій доходу, середньомісячний дохід за попередні три місяці не повинен перевищувати 10 380 гривень на одного члена сім’ї. Виняток щодо доходів передбачений саме для виплат дітям ВПО до шести років.

Скільки виплачують ВПО

Суми допомоги у 2026 році залишилися незмінними:

2 тисячі гривень щомісяця — для дорослої людини;

3 тисячі гривень — для дитини або людини з інвалідністю.

Як оформити допомогу

Якщо людина ще не має довідки ВПО, оформити статус і подати заяву можна у застосунку "Дія". Для цього потрібно відкрити розділ "Послуги для ВПО", вибрати "Отримати статус ВПО", заповнити заяву та підтвердити її за допомогою Дія.Підпису.

Якщо статус ВПО вже оформлений і потрібно лише подати заяву на допомогу, це можна зробити через портал Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, питання забезпечення житлом внутрішніх переселенців і ветеранів під час війни постало особливо гостро. Виходом із ситуації могло б стати виділення житла з-поміж покинутих будинків в селах, вважає автор петиції №41/010941-26, опублікованої на офіційному порталі Кабміну.