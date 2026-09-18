Заробити на "Зимовій підтримці" не вийде: українців попередили, що буде за спробу отримати 19 400 грн двічі

Не слід "загравати" з державою, та ще й на такі суми

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В Україні стартувала програма "Зимова підтримка", в рамках якої родини з прифронтових громад можуть отримати одноразову допомогу у розмірі 19 400 гривень на підготовку до опалювального сезону. Чимала, як для соцвиплати, сума настільки привабила окремих адресатів, що деякі з них вирішили обхитрити систему і отримати її двічі.

Докладніше про те, на що був розрахунок і чому так робити не слід, розповіла оглядачка Катерина Котенкова.

Що це за програма

Перш за все, варто розуміти, що зимова допомога призначається лише мешканцям прифронтових громад і не на кожного члена родини, а на все домогосподарство одразу.

Право на виплату мають родини, у складі яких є люди з вразливих категорій громадян і ті, що мають пільговий статус.

Витратити гроші можна буде на потреби, пов'язані з підготовкою до зими. Цього року одержувачі самі визначають, на що спрямувати кошти.

Суть програми "Зимова підтримка"

Чому заробити не вийде

З огляду на те, що фінансування програми здійснюється різними гуманітарними організаціями — ЮНІСЕФ, Українського Червоного Хреста, УВКБ ООН та інших — може здатися, що подати заяву можна одразу за двома напрямами. Втім, дві заявки не означають дві виплати.

В Мінсоцполітики прямо пояснюють: дані заявників звіряються, а допомога в будь-якому разі призначається лише один раз.

Таким чином, намагатися оформити ще одну заяву через іншу гуманітарну програму немає сенсу — дублювання виявлять, а сума допомоги все одно залишиться 19 400 гривень.

Ба більше — наявність у системі декількох різних заявок на одні дані можуть ще й затягнути процес нарахування коштів.

Подача документів тільки офлайн

Ще один нюанс — оформити "Зимову підтримку" онлайн наразі неможливо. Заяви приймають у сервісних центрах Пенсійного фонду, ЦНАПах, органах місцевого самоврядування та інших уповноважених установах залежно від конкретної громади.

Звернутися за допомогою можна до 30 жовтня 2026 року. У Мінсоцполітики також наголошують, що кошти вже зарезервовані для відповідних категорій громадян, а виплати здійснюватимуть у міру надходження та перевірки заяв.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", частина соціальних виплат зросте: яка категорія громадян отримає великі суми