Чому зимову виплату у 19 тис. грн не отримають кияни, львів'яни та не лише

Які українці можуть претендувати на допомогу

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В Україні почали оформляти одноразову допомогу "Зимова підтримка" у розмірі 19 400 гривень на одне домогосподарство. Кошти передбачені для визначених категорій громадян.

Водночас сам статус пенсіонера, ВПО чи багатодітної родини не гарантує отримання виплати. Для призначення допомоги потрібно відповідати встановленим умовам програми, пише "Телеграф".

Головна умова — фактичне проживання у визначеній урядом територіальній громаді, де тривають або тривали бойові дії. До програми увійшли громади Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської, Харківської, Сумської, Миколаївської та Чернігівської областей.

Хто не зможе отримати гроші

Мешканці Києва, Львова, Тернополя та інших громад, які не входять до затвердженого переліку, не можуть претендувати на цю виплату лише через наявність пільгового статусу. Тобто якщо людина є пенсіонером або має довідку ВПО, але фактично живе поза визначеною громадою, ця програма на неї не поширюється.

Водночас право на допомогу мають вразливі категорії, які відповідають обом умовам: мають відповідний статус і фактично проживають у громаді з урядового переліку. Серед отримувачів — зокрема люди з інвалідністю, одинокі пенсіонери, ВПО, багатодітні та прийомні сім’ї, одинокі матері й родини з дітьми з інвалідністю.

Подати заяву можна через Пенсійний фонд, ЦНАП або місцеву владу. Кінцевий термін подання — 30 жовтня 2026 року.

Хто не зможе отримати "Зимову підтримку". Фото: згенероване ШІ, Телеграф

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, кому в Україні можуть виплатити до 15 тисяч гривень та чому про цю допомогу знають далеко не всі.